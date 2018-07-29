Группа «Кронштадт» испытала высокоточную систему лазерного сканирования для БЛА нового поколения

Компания «Кронштадт Аэро» (входит в Группу «Кронштадт»), специализирующаяся на уникальных сервисах с применением беспилотных комплексов, завершила успешные испытания новой версии комплекса со сверхлегкой (2,9 кг) системой воздушного лазерного сканирования LIDAR.

С использованием новой версии устройства удалось достичь уникальных характеристик по точности сканирования, позволяющих с оптимальной «экономикой» осуществлять распознавание провеса проводов линий электропередач (ЛЭП) и таких тонких элементов как грозотросы, строить высокоточную 3D-модель ЛЭП и выявлять любые отклонения в конструкции, требующие ремонта. Радикально повышена точность получения модели рельефа, леса и т. п. Кроме того, данный LIDAR можно эффективно использовать для получения данных о выработке карьеров, создания 3D-карты лесных массивов, строительных и других объектов, а также для картографирования местности.

В ходе испытаний LIDAR был установлен на гибридный беспилотный летательный аппарат самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой. Использование лидаров на других БЛА самолетного типа сопряжено с техническими рисками: прецизионные и хрупкие LIDARы выходят из строя из-за высоких перегрузок при запуске беспилотника с катапульты, а также при ударах о землю во время посадки с парашютом. Малая область охвата сканирования позволяла поднять LIDAR лишь на небольшую высоту, что требовало большого числа полетов для обследования больших и протяженных объектов. Поэтому только применяемые «Кронштадт Аэро» аппараты самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой смогли обеспечить эффективное использование системы лазерного сканирования.

Новая лидарная система, которую встроили в комплекс с беспилотным летательным аппаратом специалисты «Кронштадт Аэро», работает на различных высотах полета БЛА, вплоть до 250 метров, что одновременно обеспечивает высочайшую точность съемки, а с другой — радикальное снижение рисков при проведении полетов. Особенности конструкции БЛА позволяют осуществлять мягкие взлет и посадку, а значит — сберечь дорогостоящее оборудование и одновременно получить все необходимые данные для построения геопривязанных трехмерных изображений за меньшее количество полетов.

«Кронштадт Аэро» была одной из первых компаний в мире, использующих LIDAR на беспилотном летательном аппарате (еще с 2017 года) в партнерстве с китайским разработчиком JOUAV, что позволяет отечественной компании на сегодняшний день быть в числе лидеров по практическому применению лазерного сканирования с комплексами БЛА, решив за прошедшее время целый ряд технических задач, обеспечивающих не просто возможность полета на БЛА с LIDAR, а его эффективное применение в отработанных оптимальных режимах использования", — комментирует новость Генеральный директор компании Максим Чижов, — «В ходе многомесячных испытаний и разработок, прошедших с момента первого полета с LIDAR, были отработаны условия, обеспечивающие решение отраслевых задач для электросетевого хозяйства, лесопользователей, владельцев протяженных объектов транспортной инфраструктуры за минимальное время с оптимальными издержками».