Точность и мощность: в России освоено производство ключевых узлов для БПЛА

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех запустил производство ключевых узлов для БПЛА, не имеющих в России аналогов. В их числе навигационные модули, которые позволяют дрону «ориентироваться» не только по спутникам, но и по наземным базовым станциям мобильной связи. Это повышает точность позиционирования БПЛА в воздухе.

Новые навигационные модули имеют сложную иерархическую структуру и специальное отечественное программное обеспечение с высокой степенью защищенности. Оно позволяет получать максимально точные данные о позиции и состоянии беспилотного аппарата, в том числе — непосредственно в ходе выполнения полетных задач.

В состав модуля входят компактная интегрированная антенна глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), а также мини-барометр, способный определять высоту БПЛА с точностью до 10 см.

Помимо этого, в «Росэлектронике» создали два типа контроллеров двигателя для управления силовыми установками беспилотных летательных, подводных и надводных аппаратов любого назначения. Один из них, старшего поколения, рассчитан на БЛА грузоподъемностью до 10 кг. Новый контроллер является модернизацией этого изделия. Он предназначен для более «тяговитых» моторов. Их ставят на БЛА грузоподъемностью до 25 кг. После обновления предельная мощность устройств возросла с 850 Вт до 4 кВт.

«С учетом высокой потребности страны в таких изделиях в кратчайшие сроки разработана и запущена в производство линейка ключевых узлов с высокими эксплуатационными характеристиками. Использование отечественных комплектующих открывает для заказчиков возможность наиболее оперативно получать необходимую продукцию без сложных логистических цепочек. Наши схемотехнические решения позволяют быстро интегрировать изделия в решения заказчиков», — сказали в «Росэлектронике».

Кроме того, специалисты предприятия завершили разработку полетного контроллера для малых БПЛА. Устройство может работать в жестких условиях эксплуатации, а также обеспечивает тройное резервирование основных элементов телеметрии и датчиков.

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