В Москве запущено производство полётных контроллеров для БПЛА
На площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» началось серийное производство электронных компонентов для беспилотников и телекоммуникационного оборудования. Основной продукт предприятия — полетные контроллеры для гражданских дронов.
Мощности позволяют выпускать до 1000 контроллеров за смену и 500 серверных плат ежемесячно. Разработки направлены на обеспечение технологического суверенитета в электронной промышленности.
Полетные контроллеры предназначены для различных сфер применения: от любительских квадрокоптеров до профессиональных решений в сельском хозяйстве, аэросъемке и поисковых операциях. Устройства обеспечивают стабильную работу дронов и совместимы с популярными FPV-системами.
По словам руководства компании-резидента, их серверные платы уже включены в реестр российской промышленной продукции.
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