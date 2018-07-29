На линии Журавка-Миллерово открылся новый железнодорожный вокзал

В здании на площади более 1000 квадратных метров обустроены зал ожидания, билетные кассы, камера хранения, буфет, служебные и технические помещения. Одновременно здесь могут находиться до 100 человек. Помещения соответствуют принципам безбарьерной среды и адаптированы для маломобильных групп населения. Сооружены три пассажирские платформы и пешеходный мост с подъемными платформами для пассажиров с ограниченными возможностями.

Вокзальный комплекс — важная составляющая новой железнодорожной ветки Журавка-Миллерово, движение по которой в обход Украины открыто в 2017 году. На территории области в Миллеровском и Чертковском районах построено 69 км железнодорожного пути, создано 5 станций, включая вокзал в Кутейниково.

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