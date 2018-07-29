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Транспорт и логистика

На линии Журавка-Миллерово открылся новый железнодорожный вокзал

  •  © don24.ru

В здании на площади более 1000 квадратных метров обустроены зал ожидания, билетные кассы, камера хранения, буфет, служебные и технические помещения. Одновременно здесь могут находиться до 100 человек. Помещения соответствуют принципам безбарьерной среды и адаптированы для маломобильных групп населения. Сооружены три пассажирские платформы и пешеходный мост с подъемными платформами для пассажиров с ограниченными возможностями.

Вокзальный комплекс — важная составляющая новой железнодорожной ветки Журавка-Миллерово, движение по которой в обход Украины открыто в 2017 году. На территории области в Миллеровском и Чертковском районах построено 69 км железнодорожного пути, создано 5 станций, включая вокзал в Кутейниково.

  •  © donland.ru

Пост сделан с содействием блогера Human RS!

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http://www.donland.ru/news/Na-linii-ZHuravka%E2%80%93Millerovo-otkrylsya-novyjj-zheleznodorozhnyjj-vokzal?pageid=92218&ItemID=85758&mid=83793

транспорт, РЖД
  • Нет аватара termometrix
    29.07.1821:46:18

    •  © media.tvzvezda.ru

    •  © images.aif.ru

    #1056616
  • Human RS Human RS
    29.07.1821:48:21

    Еще фото. Видно, что ж/д линию продолжают развивать:

    •  © donland.ru

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Human RS~00:41 30.07.18
    #1056617
  • Влади75 Влади75
    30.07.1800:09:15

    Отличная новость.

    #1056662
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