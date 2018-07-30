Завершена самая сложная операция в изготовлении реактора «РИТМ-200» для ледокола «Урал»

В ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — «Атомэнергомаш») завершился процесс приварки четырёх гидрокамер к корпусу реактора силовой установки «РИТМ-200». Операция была проведена в ходе изготовления первого реактора для второго серийного атомного ледокола проекта 22220 «Урал».

В ходе работы применялась технология управляемой сварки, позволяющая контролировать и управлять сварочными деформациями для получения заданных значений геометрических размеров изделия. «Это самая сложная технологическая операция сварки при изготовлении корпуса реактора. Длится она непрерывно в течение 17 дней. Две смены идут сварочные работы, в третью — радиографический контроль. Среди сложностей я бы назвал стеснённые условия работы в специальном сборочно-сварочном стапеле, неповоротное положение сварных швов, глубокую разделку — толщина шва составляет 82 мм», — пояснил главный сварщик ПАО «ЗиО-Подольск» Александр Морозов.

Кроме того, завод завершил изготовление гидрокамер для второго реактора РУ «РИТМ-200» ледокола «Урала». Операция по их сварке с корпусом реактора пройдёт в августе.

Ранее «ЗиО-Подольск» изготовил реакторные установки «РИТМ-200» для ледоколов нового поколения «Арктика» и «Сибирь».

Для справки:

РУ «РИТМ-200» — принципиально новая реакторная установка для ледокольного флота. Она имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока. За счёт этого она в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых в настоящее время реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. В том числе, это обеспечивает улучшенные технические характеристики новых ледоколов по скорости лёдопроходимости. Парогенерирующий блок надёжно работает при воздействии бортовой качки УАЛ с амплитудой колебаний ±45º и килевой качки с амплитудой ±15º, а также при длительном крене до 30º. Срок службы реакторов 40 лет, безопасность их работы обеспечивает защитная оболочка из стали, воды и бетона. Перезагрузка ядерного топлива происходит один раз в семь лет.

Гидрокамеры являются неотъемлемой частью интегрированного корпуса реактора. В дальнейшем в них будут установлены центральные электронасосы. Гидрокамеры предназначены для циркуляции охлаждающей среды внутренней полости реактора. Каждая гидрокамера имеет массу 4,5 тонны.

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания атомного двигателя «РИТМ-200» — от проектирования и производства заготовок до изготовления и монтажа оборудования. Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает входящее в холдинг АО «ОКБМ Африкантов».