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Фотофакты

Сборка первого опытного Ил-114-300 в Жуковском

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Опытный образец Ил-114-300 в ангаре филиала ПАО «Ил» в Жуковском, где проходит его сборка на основе существующего задела.

Окончание работ по самолету планируется после 2020 года.

Серийно производить Ил-114-300 будут в Луховицах на производственной площадке РСК «МиГ». В качестве силовой установки для воссоздаваемого самолета будут использоваться перспективные двигатели ТВ7−117СТ, которые проходят испытания на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.

Ил-114-300 создается с применением новейших технологий проектирования и производства и станет базой для целого семейства самолетов различного назначения.

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Ил-114, Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина, Жуковский
  • Вова-Н Вова-Н
    31.07.1822:12:10

    Серийно производить Ил-114-300 будут в Луховицах

    А в Луховицах щас больше МиГ-29 не производят? Всмысле понятно, что долго заказов не было, но щас же вроде МиГ-29К делают и МиГ-35 собираются делать или их в Нижнем клепают?

    Отредактировано: Вова-Н~22:12 31.07.18
    #1057072
    • Нет аватара Русь
      01.08.1803:02:42

      Вова-Н,миг-29м2 для Египта производят (заказ на 46 единиц). И все больше никаких контрактов. Если только ремонт.

      #1057116
  • A_SEVER A_SEVER
    31.07.1822:12:57

    Окончание работ по самолету планируется после 2020
    Через 30 лет после первого полёта Ил-114 (29.03.1990)

    #1057073
  • Нет аватара Русь
    01.08.1802:54:55

    Повезло Ильюшинцам столько проектов реализуемых, нет ни у одного из российских КБ.

    #1057115
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