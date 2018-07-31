Сборка первого опытного Ил-114-300 в Жуковском

Опытный образец Ил-114-300 в ангаре филиала ПАО «Ил» в Жуковском, где проходит его сборка на основе существующего задела.

Окончание работ по самолету планируется после 2020 года.

Серийно производить Ил-114-300 будут в Луховицах на производственной площадке РСК «МиГ». В качестве силовой установки для воссоздаваемого самолета будут использоваться перспективные двигатели ТВ7−117СТ, которые проходят испытания на летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.

Ил-114-300 создается с применением новейших технологий проектирования и производства и станет базой для целого семейства самолетов различного назначения.