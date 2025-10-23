Ил-114-300 проходит летные испытания на Алтае
Региональный турбовинтовой пассажирский самолет Ил-114-300 проходит летные сертификационные испытания в Республике Алтай на базе аэропорта Горно-Алтайск. Самолет разработан ПАО «Ил», входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию Госкорпорации Ростех. Об этом сообщает AVIA.RU.
Как отмечают в Ростехе, проведение испытаний в данном регионе позволяет оценить максимальное количество режимов по нескольким сертификационным программам.
Кроме того, один из опытных самолетов Ил-114-300 выполнил серию международных рейсов с промежуточной посадкой в аэропорту Крайний города Байконур.
«Самолет Ил-114-300 находится на завершающей стадии сертификационных испытаний. Над этим проектом работает большая кооперация предприятий под эгидой Госкорпорации Ростех. В настоящий момент мы проверяем навигационные режимы, в первую очередь связанные с полетами в горной местности, оцениваем самолет на международных воздушных линиях, эксплуатационную технологичность на внебазовых, транзитных аэродромах. Испытания проходят успешно, в ближайшее время мы заканчиваем запланированные на Алтае работы и возвращаем самолет на базу для завершения сертификационной программы.
Для проведения летных испытаний аэропорт Горно-Алтайск (входит в Группу Сбер) предоставил специализированные стоянки для базирования самолетов и обеспечил услуги наземного и аэродромного обслуживания, включая заправку, энергоснабжение и обеспечение авиационной безопасности. Также были предоставлены помещения для размещения летного и инженерно-технического персонала.
«Для нас большая честь и ответственность участвовать в реализации такого значимого государственного проекта, — отметил генеральный директор аэропорта Горно-Алтайск Андрей Метцлер. — Участие в испытаниях новой авиационной техники — это всегда знаковое событие, которое выпадает на долю далеко не каждого аэропорта. Это подтверждает высокий уровень доверия к нашей инфраструктуре, квалификации персонала и способности обеспечивать выполнение сложных и нестандартных задач. Рады сотрудничеству с командой авиационного комплекса имени Сергея Владимировича Ильюшина и гордимся, что смогли внести свой вклад в реализацию проекта».
Самолет Ил-114-300 полностью состоит из российских комплектующих, большинство из которых разработано и производится предприятиями Госкорпорации Ростех. Конструкторская документация самолета была подготовлена в «цифре», создана цифровая модель воздушного судна. Это позволяет ПАО «Ил» и авиазаводам, задействованным в кооперации по созданию самолета, вести работу в едином информационном пространстве.
