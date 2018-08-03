На строящуюся Зарамагскую ГЭС-1 доставлено электротехническое оборудование

Для строительства Зарамагской ГЭС-1, возводимой РусГидро в Северной Осетии, доставлено основное электротехническое оборудование: силовые трансформаторы, элегазовое распределительное устройство, элементы гидрогенератора № 1.

Самый габаритный элемент гидрогенератора — вал длиной 8,4 м в комплекте с остовом ротора, общий вес которых достигает 138 тонн был доставлен по железной дороге с помощью уникального шестнадцатиосного транспортера для негабаритных грузов. Всего на станции будут установлены два гидрогенератора, мощностью 173 МВт каждый.

Вырабатываемая генераторами электроэнергия будет преобразовываться для передачи по ЛЭП с помощью двух блочных силовых трансформаторов, полный вес каждого из которых составляет 187 тонн. Трансформаторы также доставлены по железной дороге.

С энергосистемой Зарамагская ГЭС-1 будет связана с помощью современного элегазового распределительного устройства (КРУЭ-330 кВ). В отличие от традиционных распределительных устройств открытого типа, КРУЭ очень компактно, защищено от неблагоприятных погодных явлений, пожаробезопасно, почти не требует обслуживания. Для сложных горных условий, в которых возводится Зарамагская ГЭС-1, использование КРУЭ является оптимальным.

Электротехническое оборудование будет передано в монтаж после завершения основного объема работ по строительству здания Зарамагской ГЭС-1, которое сегодня ведется в интенсивном режиме. Важной задачей строителей является завершение монтажа и бетонирование закладных элементов гидротурбин: распределителей и верхних кожухов. Сварка первого из двух распределителей завершена, и он успешно испытан давлением воды в 114 атмосфер, что почти в два раза превышает рабочее давление.

Всего в здании гидроэлектростанции будут установлены две турбины мощностью по 173 МВт, уникальные для российской гидроэнергетики. Они будут использовать самый большой среди ГЭС России напор — 609 м, а также станут самыми мощными и крупными в нашей стране турбинами ковшового типа.

Ковшовые турбины отличаются от других гидротурбин тем, что рабочее колесо турбины не погружено в воду, а вращается под действием струй воды, бьющих из специальных сопел. Поэтому у ковшовых турбин отсутствуют такие элементы, как статор, спиральная камера, отсасывающая труба. Вместо них сооружается стальной кожух, внутри которого размещаются рабочее колесо и сопла. Вокруг кожуха монтируется распределитель — система трубопроводов, подающих воду на сопла.

Строительство Зарамагской ГЭС-1 на реке Ардон — крупнейший инвестиционный проект на территории Северной Осетии. Мощность станции — 346 МВт, выработка составит 842 млн кВт·ч в год. Станция является самым крупной стройкой в Северо-Кавказском регионе.

Уникальность Зарамагской ГЭС-1 заключается не только в самом большом среди ГЭС России напоре, но и в самом протяженном деривационном тоннеле, аналогов которому в стране нет. Длина тоннеля — 14 254 м. Проходка деривационного тоннеля была завершена в 2015 году.

Ввод Зарамагской ГЭС-1 в эксплуатацию поднимет уровень энергобеспеченности региона с 20% до 70%, а также позволит значительно увеличить налоговые поступления в бюджет республики, что позитивно отразится на развитии региона.