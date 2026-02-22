На Мамаканской гидроэлектростанции в Бодайбинском районе Приангарья произведён пуск нового гидроагрегата. Оборудование синхронизировано с единой энергосистемой России и успешно набрало первые 2,5 МВт нагрузки. Замена гидроагрегата № 2 стала первым этапом масштабной программы технического перевооружения ГЭС. Станция играет ключевую роль в электроснабжении жителей и золотодобывающих предприятий северных районов Иркутской области. Её модернизация предусматривает замену всех четырёх гидроагрегатов. Это позволит увеличить мощность станции почти на треть — до 112 МВт.

Реализация программы технического перевооружения станции обеспечит существенное повышение надёжности и устойчивости электроснабжения потребителей региона и создаст резерв мощности для дальнейшего развития территорий. Начало работ по замене следующего гидроагрегата запланировано на сентябрь 2026 года".

Оборудование машиностроительного концерна «ТЯЖМАШ» доставлялось на объект сложными логистическими маршрутами. Специалисты генерального подрядчика «Группы компаний ЕКС» последовательно демонтировали изношенное оборудование, установили новые гидротурбину и гидрогенератор, а также смонтировали вспомогательные системы.

На следующей стадии работ гидроагрегат пройдёт комплекс необходимых испытаний. В их числе — серия автоматических пусков, наборы и сбросы нагрузки, проверка участия в регулировании частоты и последующее 72-часовое комплексное опробование. После успешного завершения работ начнется подготовка документов для получения постоянного разрешения на эксплуатацию замененного оборудования.

Мамаканская ГЭС расположена в Иркутской области, в 10 км от города Бодайбо. Это первая в России гидроэлектростанция, построенная в условиях вечной мерзлоты. Станция введена в эксплуатацию в 1961 году и сегодня обеспечивает электроэнергией северные районы Иркутской области.