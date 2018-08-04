Электропоезд «Ласточка» с тепловозом начал курсировать между Санкт-Петербургом и Псковом





© Фото с сайта trainpix.org

Сегодня из Санкт-Петербурга в Псков отправился первый скоростной электропоезд «Ласточка». До станции Луга «Ласточка» будет следовать как обычный электропоезд, а дальше до Пскова её поведёт тепловоз. Электропоезд будет отправлять с Балтийского вокзала ежедневно в 6:55 и прибывать в Псков в 10:25, время следования составит 3 часа и 30 минут. В обратную сторону из Пскова «Ласточка» будет отправляться в 6:00 и прибывать в Санкт-Петербург в 9:30.

Стоимость билета Санкт-Петербург — Псков от 360 до 1484 рублей (в зависимости от класса). Помимо Луги, «Ласточка» будет делать остановки в Гатчине и Стругах Красных.

Опыт эксплуатации тепловозной «Ласточки» на маршруте Москва — Иваново признан успешным, и теперь можно ожидать её появления на других не электрифицированных участках!

Фото Николая Селивановского с сайта trainpix.org