Добавить статью
Транспорт и логистика

Электропоезд «Ласточка» с тепловозом начал курсировать между Санкт-Петербургом и Псковом

  •  © Фото с сайта trainpix.org

Сегодня из Санкт-Петербурга в Псков отправился первый скоростной электропоезд «Ласточка». До станции Луга «Ласточка» будет следовать как обычный электропоезд, а дальше до Пскова её поведёт тепловоз. Электропоезд будет отправлять с Балтийского вокзала ежедневно в 6:55 и прибывать в Псков в 10:25, время следования составит 3 часа и 30 минут. В обратную сторону из Пскова «Ласточка» будет отправляться в 6:00 и прибывать в Санкт-Петербург в 9:30.

Стоимость билета Санкт-Петербург — Псков от 360 до 1484 рублей (в зависимости от класса). Помимо Луги, «Ласточка» будет делать остановки в Гатчине и Стругах Красных.

Опыт эксплуатации тепловозной «Ласточки» на маршруте Москва — Иваново признан успешным, и теперь можно ожидать её появления на других не электрифицированных участках!

Фото Николая Селивановского с сайта trainpix.org

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Санкт-Петербург, Псков, «Ласточка», РЖД
  • Нет аватара Захарка
    04.08.1809:39:07

    Здорово стилизовали тепловоз    

    #1057778
    • A_SEVER A_SEVER
      04.08.1809:51:34

      Здорово стилизовали тепловоз
      Тепловоз специально не стилизовали, это обычная корпоративная окраска РЖД:
      •  © Фото из открытых источников

      Причём «Ласточка» ходит с 2-мя тепловозами — второй в качестве электростанции:

      •  © Фото из открытых источников
      Первая «Ласточка» прилетела в Псков:
      •  © Фото из открытых источников

      Отредактировано: A_SEVER~12:07 04.08.18
      #1057780
      • Нет аватара Захарка
        04.08.1810:07:29

        Я имел в виду «ласточкину» морду лица. Насколько я помню, тепловозов с такой маской (аналогичной «Ласточке») у нас никогда не было. Или это просто задняя часть поезда так выглядит?

        Отредактировано: Захарка~10:08 04.08.18
        #1057783
        • A_SEVER A_SEVER
          04.08.1810:11:47

          Я имел в виду «ласточкину» морду лица.
          Тепловозы ТЭП70БС видны в левой части кадра, дальше идёт 5-вагонный электропоезд.    

          #1057785
  • Mikey Mikey
    04.08.1810:29:04

    +1) «Ласточка» - классная!

    #1057790
  • Нет аватара flagmin
    04.08.1813:20:33

    Лучше бы здесь ходил дизель-электропоезд ДТ1

    •  © pskovrail.ru

    Но… их сняли с производства.

    Отредактировано: flagmin~13:21 04.08.18
    #1057821
    • Human RS Human RS
      04.08.1813:41:21

      Одно время там ходил рельсовый автобус РА-2.

      #1057825
    • Dmitry Kr
      04.08.1814:00:20

      Древние чехословацкие АЧ2 у нас Брянской ходят на неэлектрофицированных направлениях (западное направление — Гомель, и на Орёл). Вонючие, пластик такой паршивый    . С пригородным подвижным составом полная ж. Современные дизель-поезда надо делать, электрифицировать эти линии быстро не получится, да и экономически не выгодно

      Отредактировано: Dmitry Kr~14:12 04.08.18
      #1057829
  • Human RS Human RS
    04.08.1813:39:13

    Фото в новости лучше подписать что оно относится к маршруту Москва-Иваново.

    Ну и надеюсь, что в ближайшие несколько лет наконец у РЖД найдутся деньги для электрификации участка от Луги до Пскова и Ласточки на этом маршруте смогут ездить самостоятельно и быстрее    

    #1057823
  • Dmitry Kr
    04.08.1813:43:05

    От Луги до Пскова неэлектрифицированная ЖД,зачем тогда Ласточку гонять на этом направлении? У нас сейчас делают дизель-поезда? Много неэлектрифицированных пригородных линий, даже в Центральной России.

    #1057826
    • Артём Логинов Артём Логинов
      04.08.1814:13:09

      У нас как обычно, лечат симптомы, а не болезнь. Электрифицировать давно пора ж\д дороги и напрямую дополнительную колею через Псков и Смоленск построить, связать надо Усть-Лугу с Новороссийском. А у нас как в колхозе тепловоз прицепили к ласточке.

      #1057833
      • Dmitry Kr
        04.08.1814:25:42

        Современные дизель-поезда строить надо

        #1057835
  • Dmitry Kr
    04.08.1814:37:17

    Они ещё Ласточку на волах бы тянули    

    #1057837
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,