Электропоезд «Ласточка» с тепловозом начал курсировать между Санкт-Петербургом и Псковом
Сегодня из Санкт-Петербурга в Псков отправился первый скоростной электропоезд «Ласточка». До станции Луга «Ласточка» будет следовать как обычный электропоезд, а дальше до Пскова её поведёт тепловоз. Электропоезд будет отправлять с Балтийского вокзала ежедневно в 6:55 и прибывать в Псков в 10:25, время следования составит 3 часа и 30 минут. В обратную сторону из Пскова «Ласточка» будет отправляться в 6:00 и прибывать в Санкт-Петербург в 9:30.
Стоимость билета Санкт-Петербург — Псков от 360 до 1484 рублей (в зависимости от класса). Помимо Луги, «Ласточка» будет делать остановки в Гатчине и Стругах Красных.
Опыт эксплуатации тепловозной «Ласточки» на маршруте Москва — Иваново признан успешным, и теперь можно ожидать её появления на других не электрифицированных участках!
Фото Николая Селивановского с сайта trainpix.org
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