Первый электропоезд ЭП2ДМ прибыл на Финляндский вокзал из Сестрорецка
Электропоезд ЭП2ДМ впервые прибыл на Финляндский вокзал 6 октября. На тактовом маршруте до Сестрорецка он заменил 3,5 пары поездов ЭТ2М.
В шестивагонном электропоезде ЭП2ДМ предусмотрено 586 сидячих мест, а также обустроены зоны для маломобильных пассажиров. Если число вагонов увеличат до восьми, то в поезде с комфортом разместятся более 800 пассажиров.
ДП генеральный директор АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК) Кирилл Корнилин заявил, что компания намерена увеличить вместимость электропоезда.
«Первый поезд в шестивагонном исполнении получен при поддержке правительства Петербурга и РЖД. Надеюсь, получится пополнить составность поезда до 8 вагонов. Не исключено, что к летнему сезону мы получим новый восьмивагонный поезд, хотелось бы такой поезд получить. Ну и, конечно, мы настраиваемся на то, чтобы парк пополнялся новыми пригородными поездами», — сказал он.
