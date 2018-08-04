Около 10 тысяч тонн тихоокеанских лососей уже добыто на Сахалине и Курилах

На сегодняшний день в Сахалинской области добыто 9806,48 тонны тихоокеанских лососей.

По информации регионального агентства по рыболовству, больше всего с начала путины на островах выловлено горбуши — 7410 тонн. Кеты добыто 1685 тонн, нерки — более 674 тонн и кижуча выловлено 37,14 тонны.

На динамике вылова лососей, безусловно, отражается установленный в нашей области режим проходных дней, в которые ставные неводы для захода рыбы закрыты. Он строго соблюдается во всех промысловых районах, кроме Поронайского, где отмечено активное заполнение нерестилищ. Именно поронайские добывающие компании в настоящее время вышли в лидеры на прибрежном промысле горбуши, выловив 2367 тонн этой рыбы.

С сегодняшнего дня трёхсуточный перерыв на промысле лососей закончен и орудия лова вновь расшиты для захода рыбы.Динамично набирает обороты лососевая путина на средних Курилах. Среднесуточный вылов горбуши в акватории Итурупа доходит до 100 и более тонн. А общий вылов этой рыбы приближается к 1125 тоннам.

В аутсайдерах по добыче тихоокеанских лососей опять находится Анивский район, у которого с начала путины на счету только 4 тонны горбуши, причём этот результат стабильно держится на протяжении многих дней.

ИА Sakh.com