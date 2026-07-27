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1 день назад 3516
Bionysheva_Elena Космонавтика

Космический пункт на Сахалине получил антенный комплекс и прошёл испытания

© max.ru

Космический измерительный пункт на Сахалине получил новое оборудование. Антенный комплекс и технологический модуль, которые туда установили, прошли приёмные испытания. Работы велись холдингом «Российские космические системы».

Как уточнили в Роскосмос, пункт будет задействован при пусках с космодрома Восточный. С его помощью планируют собирать телеметрию, принимать данные и управлять спутниками на орбите. Сейчас там уже работают антенные системы и станция спутниковой связи РКС. Позже объект дооснастят: добавят комплекс для приёма информации со спутников ДЗЗ, командно-измерительные станции и оборудование системы КОСПАС-САРСАТ.

Особенность пункта — расположение в регионе со сложным климатом. Испытания подтвердили, что техника сохраняет работоспособность при морском тумане, штормовых ветрах и в сейсмоопасной зоне.

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Источник: max.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара vlTepes28.07.26 15:41:22

    Отлично. Без этого комплекса невозможны пилотируемые запуски с Восточного.

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