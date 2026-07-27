Космический пункт на Сахалине получил антенный комплекс и прошёл испытания
Космический измерительный пункт на Сахалине получил новое оборудование. Антенный комплекс и технологический модуль, которые туда установили, прошли приёмные испытания. Работы велись холдингом «Российские космические системы».
Как уточнили в Роскосмос, пункт будет задействован при пусках с космодрома Восточный. С его помощью планируют собирать телеметрию, принимать данные и управлять спутниками на орбите. Сейчас там уже работают антенные системы и станция спутниковой связи РКС. Позже объект дооснастят: добавят комплекс для приёма информации со спутников ДЗЗ, командно-измерительные станции и оборудование системы КОСПАС-САРСАТ.
Особенность пункта — расположение в регионе со сложным климатом. Испытания подтвердили, что техника сохраняет работоспособность при морском тумане, штормовых ветрах и в сейсмоопасной зоне.
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