В Тамбовской области завершилось строительство молочно-товарной фермы на 460 голов дойного стада

В Никифоровском районе Тамбовской области завершено строительство современной молочно-товарной фермы на 460 голов дойного стада на базе АО «Голицыно». На новой ферме устанавливается система добровольного доения с использованием роботов-дояров.

— Современное оборудование для молочной фермы удалось приобрести только благодаря кредитным средствам, — говорит генеральный директор хозяйства Абдулкадир Рамазанов. — Применение роботов-дояров поможет значительно увеличить продуктивность коров за счет увеличения подходов доения до семи раз в день. А сейчас коровы доятся два раза в день. Для обслуживания 460 голов молочного стада мы закупили шесть роботов-дояров. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы смонтированной техники.

АО «Голицыно» работает на территории области более десяти лет. Здесь занимается не только производством молока, но также разведением племенного крупного рогатого скота и выращиванием сельскохозяйственных культур. Для реализации современного проекта молочно-товарной фермы хозяйству потребовалось более 100 миллионов рублей. Были использованы как собственные, так и кредитные средства.

В настоящее время в Тамбовской области перерабатывающие мощности в два раза превышают производство молока, поэтому большие объемы сырья завозятся из других регионов. Но ситуация меняется. Идет модернизация имеющихся производственных мощностей, увеличивается количество фермерских хозяйств молочного направления, на Тамбовщину приходят новые крупные инвесторы.

За первое полугодие 2018 года Тамбовская область увеличила производство молока в сельхозпредприятиях на 13 процентов (37 тысяч тонн) по сравнению с тем же периодом прошлого года. Положительный результат достигнут в основном за счет повышение продуктивности дойного стада, внедрения племенного молодняка, применения новейшего оборудования, а также улучшения кормления и содержания животных.

Интерес к молочному животноводству стимулирует система льготного кредитования по линии Министерства сельского хозяйства.

Так, в Уваровском и Пичаевском районах идет строительство молочных ферм на базе уже работающих хозяйств. Завершено строительство фермы в Знаменском районе.

Начата реализация крупнейшего на Тамбовщине проекта на семь молочных комплексов, каждый из которых будет укомплектован пятью тысячами голов коров. Это будет один из крупнейших проектов в Российской Федерации. Ежегодно с полей Тамбовщины мы собираем высокий урожай зерна, по производству мяса во всех категориях хозяйств по итогу 6 месяцев 2018 года Тамбовская область занимаем второе место в России. И в ближайшие годы в несколько раз планируем увеличить производство молока.