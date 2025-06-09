В Липецкой области открыт роботизированный животноводческий комплекс на 1800 голов

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Открытие животноводческого комплекса компании «Милк-АгроИнвест» после реконструкции состоялось в селе Топки Лев-Толстовского района Липецкой области.

Ферма оснащена инновационным оборудованием и на сегодняшний день представлена поголовьем в 1800 коров. На предприятии создано около 100 новых рабочих мест для жителей района.

Объём инвестиций в проект не объявлен.

Комплекс будет поставлять сырьё на один из крупнейших молокоперерабатывающих заводов региона. При этом отмечалось, что короткая логистическая цепочка позволит поставлять молоко от фермы к потребителю в течение суток.

Группа «АГРОИНВЕСТ» ведет свою деятельность на территории Липецкой области с 2015 года. С 2022 года на протяжении 2,5 лет осуществлялась масштабная реконструкция производственных мощностей приобретенной фермы, создавались комфортные условия для проживания животных, проводилось оснащение передовым оборудованием.

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