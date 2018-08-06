Первая за 8 лет партия российской пшеницы доставлена в Бразилию

Россия впервые за восемь лет начала поставлять пшеницу в Бразилию. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора РФ.

«Впервые за 8 лет первая партия российской пшеницы в объеме 26,2 тыс. т была отгружена в Бразилию из Калининградской области», — отметили в ведомстве.

В Россельхознадзоре уточнили, что специалисты ведомства согласовали с Секретариатом по защите растений и животных министерства сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии условия экспорта российской пшеницы на рынок Бразилии. Согласно поступившей в Россельхознадзор информации компании-экспортера, указанная партия российской пшеницы прошла все необходимые лабораторные исследования на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям Бразилии и была допущена к ввозу без каких-либо ограничений с бразильской стороны.

Как отметили в ведомстве, Бразилия ежегодно импортирует около 7 млн т пшеницы.

Согласно прогнозу Минсельхоза РФ, экспорт зерновых в 2018-2019 сельхозгоду (начался 1 июля) ожидается на уровне 44-45 млн тонн.