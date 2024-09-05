«Сделано в Москве». Что мы поставляем в другие страны? 7 примеров⁠⁠

На долю Москвы приходится пятая часть компаний-экспортеров в стране. Столица поставляетсвою продукцию в 167 стран мира. Среди лидеров: Китай, Индия, Турция, Беларусь, Казахстан.

Компания «Интеллектуальные Робот Системы» производит робототехнические комплексы, промышленных роботов и другое оборудование для промышленности. Выйти на активный экспорт — объем поставок вырос в 60 раз — компании помогла акселерационная программа «Экспортный форсаж». В планах у предприятия расширять экспортную географию и выйти на рынки Африки, Азии и Тихоокеанского региона.

Made in Moscow. Что мы поставляем в другие страны? 7 примеров Экспорт, Промышленность, Москва, Длиннопост © cs15.pikabu.ru

ООО «НПК «ТЕХНОВОТУМ» разрабатывает и производит высокоточное электронное оборудование неразрушающего контроля: качество материала и наличие дефектов выявляется без разрушения или повреждения образца. Этот метод востребован, например, на железных дорогах. С 2022 по 2023 год объем экспортной выручки вырос на 30%.

Made in Moscow. Что мы поставляем в другие страны? 7 примеров Экспорт, Промышленность, Москва, Длиннопост © cs15.pikabu.ru

Компания TrueConf — ведущий российский разработчик и экспортер программных продуктов для корпоративных коммуникаций, видеоконференцсвязи и совместной работы. Число скачиваний программных продуктов компании за рубежом увеличилось на 35% по итогам 2023-го года в сравнении с 2022-м.

Решениями TrueConf пользуются в том числе индийская организация космических исследований, Министерство обороны Шри-Ланки, военно-морская академия Индонезии, Министерство транспорта и коммуникаций Мьянмы, полиция Непала и другие организации.

Made in Moscow. Что мы поставляем в другие страны? 7 примеров Экспорт, Промышленность, Москва, Длиннопост © cs15.pikabu.ru

Компания «Таргетта» — разработчик решений виртуальной реальности для обучения врачей и студентов медицинских вузов. Компания приняла участие в ряде международных выставок и бизнес-миссий в зарубежные страны и заключила контракты на поставку в Бразилию, Бахрейн, Кувейт, ОАЭ, Иран, Иорданию и Саудовскую Аравию.

Made in Moscow. Что мы поставляем в другие страны? 7 примеров Экспорт, Промышленность, Москва, Длиннопост © cs15.pikabu.ru

По итогам участия в бизнес-миссии в Китай на выставке CICAF «Союзмультфильм» договорился о поставке анимационных сериалов «Ну, погоди! Каникулы», «Тайны Медовой долины» и «Чуч-Мяуч» на китайский рынок.

По итогам выставки Film Bazaar 2023 компания «ЭМАЙ Энтертейнмент» заключила договор о совместном производстве российско-индийского фильма «Алиса, намастэ».

Made in Moscow. Что мы поставляем в другие страны? 7 примеров Экспорт, Промышленность, Москва, Длиннопост © cs15.pikabu.ru

Столичная компания «Гельтек-Медика» производит профессиональную косметику, в частности, средства для очищения и ухода за кожей. При поддержке города предприятие разместило продукцию на маркетплейсах Китая.

Made in Moscow. Что мы поставляем в другие страны? 7 примеров Экспорт, Промышленность, Москва, Длиннопост © cs15.pikabu.ru

«НЦ «Биоформ» — разработчик и производитель медицинских технологий и препаратов. Имеет экспортные контракты на поставку эндопротезов синовиальной жидкости, применяющихся при лечении артрозов в Узбекистане и Азербайджане.

Made in Moscow. Что мы поставляем в другие страны? 7 примеров Экспорт, Промышленность, Москва, Длиннопост © cs15.pikabu.ru

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