На стройплощадке энергоблока № 2 ЛАЭС завершен монтаж основного оборудования «турбинного острова»

На стройплощадке инновационного энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 специалисты завершили монтаж всего основного оборудования турбинного цеха. Работы ведутся в полном соответствии с графиком.

«На сегодняшний день уже находятся на проектных отметках: статор, сепараторы-пароперегреватели, деаэратор, конденсаторы турбины, подогреватели высокого и низкого давления, теплообменники. Выполнена центровка вала турбины, успешно эксплуатируются три мостовых крана. На четырех отметках здания турбины, общая площадь которых составляет почти 25 тыс. кв. метров, ведется монтаж более 5 тыс. тонн трубопроводов и почти 4 тыс. единиц арматуры», — сообщил Алексей Бирюков, главный специалист по монтажным работам отдела строительного контроля УКС строящейся Ленинградской АЭС.

Как уточнил Кирилл Мазурин, зам. главного инженера по строительно-монтажным работам УКС, основные строительные работы в здании турбины блока № 2 завершены. Персоналу подрядной организации необходимо выполнить монтаж защитных облицовочных панелей на внешних поверхностях здания и закончить весь комплекс отделочных работ внутри него. В ближайшее время будут открыты фронты работ по выполнению изоляции, слаботочным и электромонтажным работам, прокладке наружных и внутренних инженерных сетей.

В общей сложности в здании турбины энергоблока № 2 будет размещена 71 технологическая система. Сроки монтажа каждой системы самым непосредственным образом влияют на сроки проведения ключевых операций на этапе ввода энергоблока в эксплуатацию. От того, насколько своевременно и как качественно выполняют свою работу сегодня монтажники, зависят пролив технологических систем на открытый реактор, холодно-горячая обкатка, физический пуск, постановка турбины на валоповорот и многое другое.

«Строительные, монтажные и отделочные работы на новых энергоблоках ведутся параллельно. На площадке применяются самые передовые методы ведения работ. Кроме того, у всех участников сооружения есть опыт плодотворного взаимодействия и успешного выполнения аналогичных операций на энергоблоке № 1, который сегодня находится на заключительном этапе ввода в эксплуатацию. Все это позволяет не только держаться в графике, но по некоторым направлениям даже сократить сроки», — отметил зам. директора по капитальному строительству — начальник управления капитального строительства строящейся Ленинградской АЭС Александр Чеботарев.