Ловушку расплава для ЛАЭС-2 установили на месяц раньше срока
На стройплощадке Ленинградской АЭС-2 случилось то, что здесь называют «высокой точностью на опережении». В шахту реактора третьего энергоблока смонтировали корпус «ловушки расплава» — устройство, которое в случае гипотетической аварии должно удержать расплавленное топливо.
Как рассказали в Росатом, вес стального гиганта — 157 тонн. Его установка заняла восемь часов, а допустимое отклонение при позиционировании составляло всего несколько миллиметров. Главное — работу завершили почти на месяц раньше запланированного срока.
«Установив корпус „ловушки расплава“ в проектное положение, мы выполнили последнюю из ключевых задач, поставленных перед нашей командой руководством отрасли на текущий год. Но снижать темпов не планируем, тем более, что впереди у нас — еще несколько этапов, когда будут смонтированы остальные относящиеся к „ловушке“ элементы — блоки наполнителя, площадка обслуживания, ферма-консоль и нижняя плита общим весом почти 600 тонн», — отметил Владимир Перегуда, директор Ленинградской АЭС.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Ленинградская АЭС завершила строительство новой трансформаторной подстанции...мышленную эксплуатацию трансформаторная подстанция 110/10 киловольт».
- На Ленинградской АЭС завершена выгрузка и вывоз ядерного топлива ...ны на блоки № 3 и № 4 для их дожигания.
- 16 октября на стройплощадке энергоблока № 7 АЭС «Тя... дивизиона Росатома, корпус реактора установлен в проектное положение.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0