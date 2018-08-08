Более 100 единиц техники поступило в Железнодорожные войска ЦВО с начала года

Более 100 единиц современной специальной и автомобильной техники поступило в железнодорожные войска Центрального военного округа по гособоронзаказу с начала 2018 года.

На вооружение поступили более 40 автосамосвалов КамАЗ-65222, ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ, автотопливозаправщики АТЗ-7-5350, бульдозеры, автогрейдеры, а также средства для проведения обслуживания и ремонта технических средств железнодорожных войск.

Большая часть поступившей техники предназначена для комплектования нового отдельного железнодорожного батальона механизации, который был сформирован 1 июля 2018 года в Республике Удмуртия. Основные задачи военных железнодорожников — строительство, восстановление и техническое прикрытие участков железных дорог и железнодорожных мостов на территории военного округа.