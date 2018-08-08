В Московском клиническом научном центре имени А.С Логинова открылся новый операционный блок

Это шесть новых операционных и одно отделение реанимации. Их создали в ходе капитального ремонта научного центра.

В МКНЦ более 70 процентов операций выполняется лапароскопически (с проникновением не через разрезы, а через проколы), в том числе с помощью роботизированного хирургического комплекса «Да Винчи». Это минимально травматичный способ, значительно сокращающий время выздоровления пациента.

Во всех новых операционных специалисты используют визуальные технологии последнего поколения, которые позволяют в режиме реального времени наблюдать на мониторе ход операции в качестве Ultra HD. Это актуально при проведении дистанционного обучения и для обмена опытом с коллегами как в России, так и за рубежом.

Открытие операционного блока позволит поднять на новый уровень хирургическое лечение онкозаболеваний для москвичей.

В МКНЦ имени А.С. Логинова работают ведущие специалисты в области онкологии, гастроэнтерологии, ревматологии, онкогематологии и онкохирургии и других. Несмотря на продолжающийся ремонт, отделения центра будут работать без снижения количества пациентов и оперативных вмешательств. Только за первые полгода здесь выполнили 590 роботических операций, а за весь 2017 год — 255. Все работы по ремонту двух лечебных корпусов планируется закончить до середины 2019 года.

В среднем за год диагностику и лечение в центре проходят более 70 тысяч жителей столицы и других регионов России. В оказании медпомощи принимают участие около одной тысячи специалистов разного профиля.