Новый детский сад на 200 мест введен в эксплуатацию в Люберцах Московской области

В трехэтажном здании общей площадью 3 487 кв. м размещены девять групповых ячеек со спальнями и игровыми комнатами, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, административные и бытовые помещения.

На прилегающей территории смонтированы теневые навесы, установлены детские игровые комплексы, обустроены спортивные площадки. Учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

В Подмосковье, в 2018 году планируется ввести 18 дошкольных образовательных учреждений на 3365 мест.