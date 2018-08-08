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Детские сады и школы

Новый детский сад на 200 мест введен в эксплуатацию в Люберцах Московской области

  •  © msk.mosreg.ru

В трехэтажном здании общей площадью 3 487 кв. м размещены девять групповых ячеек со спальнями и игровыми комнатами, пищеблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, административные и бытовые помещения.

На прилегающей территории смонтированы теневые навесы, установлены детские игровые комплексы, обустроены спортивные площадки. Учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

В Подмосковье, в 2018 году планируется ввести 18 дошкольных образовательных учреждений на 3365 мест.

  •  © msk.mosreg.ru
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http://msk.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/06-08-2018-12-34-06-novyy-detskiy-sad-vveden-v-ekspluatatsiyu-v-lyuber

новый детсад, Московская область
  • Нет аватара termometrix
    08.08.1817:27:27

    Голодец: дефицит мест в школах в России оценивается в 6 млн

    ТАСС:

    Согласно госпрограмме строительства школ, к 2025 году будет создано 6,5 млн новых мест для учеников.

    #1058787
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