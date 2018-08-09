В июле в ЮВО поступили 80 единиц новой военной техники

80 единиц современной боевой техники, 50 из которых — новейшие образцы, поступили в соединения и воинские части на юге России в июле 2018 года. Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

«80 единиц боевой техники, из которых 50 — новейшие образцы, а 30 модернизированные, поступили на вооружение войск округа в июле нынешнего года», — цитируют в четверг слова Дворникова в окружной пресс-службе. Июльские поставки позволили, в частности, полностью перевооружить два артиллерийских дивизиона.

В мотострелковое и артиллерийское соединения округа приняты на вооружение около 30 самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-СМ» и 2С19М1 «Мста-С», уточнил он.

Кроме того, в июле войска ЮВО пополнились беспилотными летательными аппаратами, современными комплексами РЭБ, специальной техникой для инженерных и железнодорожных войск, подразделений материально-технического обеспечения, радиационной химической и биологической защиты.

За семь месяцев 2018 года в ЮВО поступило около 400 новейших и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники, а по итогам 2018 года в войсках на юге РФ ждут более 1450 таких образцов.

В пресс-службе уточнили, что обеспеченность военного округа вооружением и техникой в настоящее время составляет более 98%, из которых 63% - современные новейшие и модернизированные экземпляры.