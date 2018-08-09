Завершено бетонирование фундаментной плиты энергоблока № 1 Курской АЭС-2

9 августа на строительной площадке Курской АЭС-2 прошло торжественное мероприятие в честь окончания бетонирования фундамента первого энергоблока ВВР-ТОИ.

Бетонирование фундаментной плиты энергоблока № 1 — это одно из ключевых событий года на площадке сооружения второй очереди станции, завершение первой крупной технологической операции.

К настоящему времени на площадке сооружения Курской АЭС-2 сформирован внешний контур подземной части реакторного здания энергоблока № 1, где будут размещаться устройство удержания активной зоны реактора («ловушка расплава»), а также технологические помещения. Кроме того, идет монтаж армоблоков на внутренних и кольцевых стенах объекта.

Энергоблоки № 1 и № 2 КуАЭС-2 поколения «3+" являются пилотными энергоблоками, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (Группа компаний ASE, инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200.

По словам директора Курской АЭС Вячеслава Федюкина, поскольку обеспечение безопасности АЭС — фундаментальная основа деятельности компании, сооружение станции замещения осуществляется с использованием самых передовых технологий, относится это и к процессу бетонирования. Каждая партия бетона тщательно тестируется лабораторными методами до и после укладки. В соответствии с технологическими процессами набора бетоном прочности была изменена и схема его укладки (вместо 4-х захваток, применяемых ранее, фундаментная плита разделена на 6 участков бетонирования).

В конструктив фундаментной плиты уложено 16,7 тыс. куб. м самоуплотняющегося бетона, использование которого уже было апробировано при сооружении новых энергоблоков Нововоронежской АЭС. Такой бетон способен растекаться и уплотняться под действием собственного веса без вибрации, сохраняя при этом надежность и однородность состава.

Для справки:

Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 поколения «3+" являются пилотными энергоблоками, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ («водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный»). Это новый проект, созданный российскими проектировщиками (Группа компаний ASE, инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Атомные блоки поколения 3+ обладают улучшенными технико-экономическими показателями.

Так, по сравнению с энергоблоками предыдущего поколения (ВВЭР-1000) мощность энергоблока выросла на 25%, до 1255 МВт. Срок службы основного оборудования вырос в два раза. За счет высокой автоматизации количество персонала будет сокращено на 30-40%.

По сравнению с другими энергоблоками поколения «3+" (энергоблоки № 1 и № 2 Нововоронежской АЭС (№ 2 — в стадии сооружения) и № 1 и № 2 Ленинградской АЭС (№ 1 находится на этапе освоения мощности, № 2 — в стадии сооружения) проект ВВЭР-ТОИ предполагает существенное снижение стоимости сооружения, сроков и эксплуатационных расходов. Новые энергоблоки Курской АЭС-2 соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Применен ряд новейших систем безопасности, таких, как «ловушка расплава» активной зоны и система пассивного отвода тепла, позволяющая охлаждать активную зону реактора в отсутствие энергоснабжения за счет естественной циркуляции воздуха. По сравнению с уже построенными энергоблоками поколения 3+ в проекте «ВВЭР-ТОИ» реализован ряд дополнительных мер безопасности. Так, энергоблок рассчитан на землетрясение в 8-9 баллов (против 7 баллов в предыдущем проекте).