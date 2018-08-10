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Детские сады и школы

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга состоялось открытие детского сада

  •  © cdn.fontanka.ru

Детский сад был построен по индивидуальному проекту во дворе малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 2» в рамках комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» компанией застройщиком «Терминал-Ресурс».

Детский сад построен по такой же монолитно-кирпичной технологии, как и все малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы», строящиеся в рамках Проекта «На Царскосельских холмах».

В детском саду использована теплоизоляция фасадов Capatect. Фасады детского сада выполнены в ярких цветах. Оригинальность им придают хаотично расположенные окна разной величины. А чтобы создать маленьким воспитанникам «радужное» настроение, застройщик покрасил в разные цвета наружные откосы окон и входные крылечки.

Кроме того, детский сад имеет собственную котельную.

Для комфорта малышей в групповых помещениях уложены «теплые полы».

В детском саду имеется также бассейн.

  •  © cdn.fontanka.ru

Застройщик сделал всё возможное, чтобы детям в детском саду было комфортно, безопасно и радостно.

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https://www.fontanka.ru/2018/08/10/024/

Пушкин, детский сад
  • A_SEVER A_SEVER
    10.08.1813:19:25

    Народная примета — если валом пошли новые детские садики, значит скоро осень!    

    #1059236
    • Нет аватара alex_uns
      10.08.1813:20:55

      а если школы — то скоро новый год)

      #1059237
      • A_SEVER A_SEVER
        10.08.1813:22:37

        а если школы — то скоро новый год
        Да, новый учебный год.    

        #1059238
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