В Пушкинском районе Санкт-Петербурга состоялось открытие детского сада

Детский сад был построен по индивидуальному проекту во дворе малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 2» в рамках комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» компанией застройщиком «Терминал-Ресурс».

Детский сад построен по такой же монолитно-кирпичной технологии, как и все малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы», строящиеся в рамках Проекта «На Царскосельских холмах».

В детском саду использована теплоизоляция фасадов Capatect. Фасады детского сада выполнены в ярких цветах. Оригинальность им придают хаотично расположенные окна разной величины. А чтобы создать маленьким воспитанникам «радужное» настроение, застройщик покрасил в разные цвета наружные откосы окон и входные крылечки.

Кроме того, детский сад имеет собственную котельную.

Для комфорта малышей в групповых помещениях уложены «теплые полы».

В детском саду имеется также бассейн.

Застройщик сделал всё возможное, чтобы детям в детском саду было комфортно, безопасно и радостно.