Renault отправила на экспорт более 7 тысяч авто российской сборки

За первые шесть месяцев этого года Renault отправила на экспорт более 7 тысяч автомобилей российской сборки.

Как сообщает пресс-служба марки, основными драйверами развития этого направления являются Renault Kaptur и Renault Duster.

Также компания экспортировала из России в январе-июне 2018 года комплектующих на 55 млн евро, что на 57% выше аналогичного показателя 2017 года, а количество наименований экспортируемых автокомпонентов и запчастей выросло с начала года с 185 до 238.

Ранее сообщалось, что Renault реализовала в России в первом полугодии 70 844 машины, что на 16% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В то же время в июне марке удалось продать 13567 автомобилей (+11%).

1 августа в России стартовали продажи кроссовера лимитированной серии Renault Kaptur Play.