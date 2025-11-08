Первый поезд из России прибыл в сухой порт Ирана Априн.

Данная отправка является важным этапом развития логистических сервисов по МТК «Север — Юг».

Поезд из 62 сорокафутовых контейнеров с сульфатной целлюлозой проследовал с полигона Северной железной дороги по восточному маршруту коридора и прибыл в сухой порт Априн. Транзитное время составило 13 дней.

Отправная точка маршрута поезда находится в 900 километрах севернее Москвы, а сам маршрут пролегает по территории России, Казахстана, Туркменистана и Ирана. Перевозка стала продолжением работы «РЖД Логистики» по созданию и продвижению комплексных логистических решений на базе коридора «Север — Юг».

После прохождения процедуры таможенного оформления транзитный поезд 13 июля отправится в Бендер-Аббас, и прибудет туда примерно через 60-70 часов, после чего продолжит свой путь в один из портов Индии.

Управляющий директор компании «Хорасанские железные дороги» заявил, что коридор Россия-Индия является устойчивым, экономически выгодным, быстрым транзитным маршрутом Север-Юг, способным перевозить миллионы тонн грузов, что соответствует пропускной способности железных дорог Ирана.

Транзитный контейнерный поезд Индия-Россия, прибывший в Иран через Серахс, является частью восточного пути коридора Север-Юг протяженностью 3800 километров от Москвы до Серахса и 1600 километров оттуда до Бендер-Аббаса. Там 39 контейнеров транзитного поезда снимаются с поезда и загружаются на судно для отправки морем в Индию.

Пилотный контейнерный поезд отправлен со станции Чехов Московской области до порта Нава-Шева в Индии.

Протяженность железнодорожного маршрута через территории России, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Индии составляет более 8 тыс. км.

