Новости дорожного хозяйства

На подъезде к Архызу в Карачаево-Черкесии досрочно ввели в эксплуатацию 11-километровый участок трассы А-156

В ходе капитального ремонта федеральные дорожники привели в нормативное состояние земляное полотно, расширили проезжую часть до восьми метров, что соответствует параметрам III технической категории. Верхний слой дорожной одежды выполнили из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Более 2000 м кюветов укрепили монолитным бетоном и установили 18 очистных сооружений для предотвращения загрязнений ручьев в местах пересечения с дорогой. Для стока грунтовых вод установили и переустроили 26 водопропускных труб.

Чтобы защитить автодорогу в условиях горной местности, скальные откосы укрепили металлической противокамнепадной сеткой площадью почти 4000 кв. м и протяженностью 180 м. В целях обеспечения безопасности дорожного движения заменено и установлено 128 дорожных знаков, около 9 км металлического барьерного ограждения, разметка нанесена долговечным термопластиком.

В Новгородской области на участке трассы М-10 «Россия» отремонтировали путепровод





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Путепровод длиной 45 м представляет собой два искусственных сооружения. Движущийся транспорт распределен по двум мостовым конструкциям: по левой следует поток в направлении Москвы, по правой — в направлении Санкт-Петербурга, обеспечивая безопасный и бесперебойный пропуск автомобилей по четырем полосам. Правое сооружение привели в нормативное состояние в прошлом году, а по левому открыли движение буквально на днях.

В Калининграде закончился дорожный ремонт на шести улицах по программе «Безопасные и качественные дороги»





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Ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги» запланирован на 21 улице Калининграда. До чемпионата мира по футболу дорожники успели закончить работу на шести улицах: Фрунзе, Октябрьской, Железнодорожной, Дмитрия Донского, а также на проспектах Ленинском и Мира.

Открыта разворотная петля перед въездом к терминалам E и F аэропорта Шереметьево





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Разворотная петля позволяет перенаправить транзитные потоки автотранспорта, использующего привокзальную площадь терминалов D, E и F для разворота при съезде с трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в сторону Ленинградского шоссе, и таким образом снизить нагрузку на въезды в Южный терминальный комплекс Шереметьево

Ремонт трассы Раздольное — Хасан завершен в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

В ходе ремонта был убран старый слой асфальтобетона, заново отсыпано земполотно в местах образования пучин. Также были восстановлены водоотводные кюветы для отвода воды с дорожного полотна. Затем, на эти участки уложили два слоя асфальтобетона, нанесли разметку и довели дорогу до требуемых параметров ГОСТа.

В Валдгейме вдоль участка автодороги Биробиджан — Головино зажглись фонари и появились тротуары

Работы по устройству линии наружного освещения и тротуаров общей протяженностью более 2,7 км выполнены, установлено 157 новых осветительных приборов. Сети освещения прошли испытания

В Прикамье отремонтирован участок дороги, ведущей к дому-музею Василия Каменского

В Пермском крае завершен ремонт участка автомобильной дороги Новые Ляды — Троица (уч. Новые Ляды — Сылва). Теперь школьные автобусы, местные жители и туристы вновь безопасно передвигаются по этому участку.Туристы приезжают в филиал Пермского краеведческого музея — дом-музей поэта Василия Каменского.В общей сложности было уложено почти 14 тысяч кв.м. асфальтового покрытия. Кроме того, подрядной организацией установлены дорожные знаки и отремонтированы посадочные площадки и съезды.

Дорогу к селу Косиха в Алтайском крае отремонтировали раньше срока





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К ремонту дорожники приступили в мае. В соответствии с контрактом на объекте уложили асфальт, укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью. Общая протяженность ремонтируемого участка составила 4,3 километра, средства на ремонт дороги выделили из краевого бюджета.

В столице Алтайского края по проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали первый в этом году объект





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Первой дорогой, отремонтированной в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Барнаульской агломерации, в этом году стала улица Панфиловцев. Дорогу уже ввели в эксплуатацию.

Общая площадь работ составила 11 тысяч квадратных метров. Рабочие отрегулировали высотное положение крышек колодцев, срезали поверхностный слой асфальта, уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия толщиной пять сантиметров и нанесли разметку. Стоимость работ превысила восемь миллионов рублей.

Всего в этом году по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Барнауле отремонтируют более 72 километров дорог. На эти цели предусмотрено 911,1 миллиона рублей. В настоящее время подрядные организации выполняют работы по ремонту более 25 улиц.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!