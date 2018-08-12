В Росэнергоатоме запущен первый мобильный комплекс гамма-спектрометрического оборудования

Всероссийский научно-исследовательский Институт по Эксплуатации Атомных Электростанций ввёл в эксплуатацию первый в электроэнергетическом дивизионе Росатома мобильный комплекс гамма-спектрометрического оборудования, нацеленный на повышение безопасности эксплуатации АЭС и улучшение условий труда персонала.

В Нововоронежском филиале АО «ВНИИАЭС» реализован инвестиционный проект по созданию системы мониторинга состава активированных отложений на внутренней поверхности первого контура АЭС с реакторами ВВЭР и контура многократной принудительной циркуляции энергоблоков РБМК.

На основании анализа гамма-активных изотопов оценивается полнота и качество водно-химического режима реакторных установок. Результаты измерений позволят повысить эффективность контроля коррозионных процессов в оборудовании и трубопроводах энергоблоков АЭС.

Мониторинг выполняется дистанционно, с внешней стороны оборудования, поэтому использование системы приведет к снижению дозовых нагрузок на персонал, которому теперь не придется проводить сложную процедуру — вскрывать оборудование первого контура и брать пробы с внутренней поверхности.

Проект реализуется в рамках стратегических целей Госкорпорации «Росатом» и АО «Концерн Росэнергоатом» «Обеспечение безопасного, эффективного и надежного функционирования действующих АЭС, ядерной и радиационной безопасности объектов использования атомной энергии» и комплексной программы работ по совершенствованию химических технологий на российских АЭС, рассчитанной на 2016-2020 годы.

Специалисты ВНИИАЭС прошли обучение работе на этом комплексе, и теперь институт планирует собственными силами на конкурсной основе оказывать услуги по дистанционному мониторингу отложений на российских АЭС в период ремонтов энергоблоков.

Помимо использования на действующих атомных станциях, гамма-спектрометрическое оборудование может применяться для паспортизации радиоактивных отходов, комплексных инженерно-радиационных обследований выводимых из эксплуатации объектов, обследования загрязненных помещений, оборудования и территорий.