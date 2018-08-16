В Московской области дан старт строительству грибной фермы

16 августа состоялась церемония закладки первого камня в строительство грибной фермы по выращиванию шампиньонов в городском округе Электросталь.

Проект предположительно будет реализован к середине следующего года. Объем инвестиций — 1,5 млрд рублей.

Всего планируется реализовать около 50 гектаров теплиц, в настоящий момент 20 теплиц уже построено.

Новая грибная ферма в Электростали предоставит около 150 рабочих мест. Мощность производства будет достигать пяти тысяч тонн грибов в год. На участке уже проведены все необходимые исследования, завершены земляные работы, подведены коммуникации.

Ферма займет участок в 4,15 гектара. Она будет состоять из 24 камер с площадью выращивания 23 тысячи 136 квадратных метров. Здесь будут использованы самые передовые технологии. К примеру, автоматизированная линия позволит упаковывать до 75% готовой продукции.

Построенное грибное производство позволит выращивать грибы круглый год. Тем самым комплекс обеспечит покупателей свежей продукцией по доступной цене, создав серьезную конкуренцию импортному производителю.

В Электростали уже находится один из крупнейших в Московской области кластер по классическим теплицам, и вот сейчас инвесторы решились на такой непростой шаг, как строительство грибной фермы.