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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Московской области дан старт строительству грибной фермы

  •  © 360tv.ru

16 августа состоялась церемония закладки первого камня в строительство грибной фермы по выращиванию шампиньонов в городском округе Электросталь.

Проект предположительно будет реализован к середине следующего года. Объем инвестиций — 1,5 млрд рублей.

Всего планируется реализовать около 50 гектаров теплиц, в настоящий момент 20 теплиц уже построено.

Новая грибная ферма в Электростали предоставит около 150 рабочих мест. Мощность производства будет достигать пяти тысяч тонн грибов в год. На участке уже проведены все необходимые исследования, завершены земляные работы, подведены коммуникации.

Ферма займет участок в 4,15 гектара. Она будет состоять из 24 камер с площадью выращивания 23 тысячи 136 квадратных метров. Здесь будут использованы самые передовые технологии. К примеру, автоматизированная линия позволит упаковывать до 75% готовой продукции.

Построенное грибное производство позволит выращивать грибы круглый год. Тем самым комплекс обеспечит покупателей свежей продукцией по доступной цене, создав серьезную конкуренцию импортному производителю.

В Электростали уже находится один из крупнейших в Московской области кластер по классическим теплицам, и вот сейчас инвесторы решились на такой непростой шаг, как строительство грибной фермы.

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https://360tv.ru/news/dengi/vyraschivat-sovershenno-unikalnyj-produkt-v-elektrostali-dan-start-stroitelstvu-gribnoj-fermy/

Московская область, грибная ферма
  • Великоросс Великоросс
    16.08.1817:38:22

    •  © 360tv.ru

    #1060820
  • Александр Ермаков
    16.08.1818:57:11

    Новости несомненный плюс. Но подача отвратительна.

    1. В тексте упоминаются некие «инвесторы». Что бы понять, кто это такие пришлось разглядывать заглавную фотографию. Очевидно ООО «Богородские овощи». Строит, очевидно, УК «ВИКТОРИЯ ЭСТЕЙТ». Отсюда становится понятен скрытый смысл фразы

    Всего планируется реализовать около 50 гектаров теплиц, в настоящий момент 20 теплиц уже построено.
    Т.е. «Виктория» проектирует строит (кажись и оснащает)и продает теплицы и прочее. Кому интересно их сайт сайт компании Виктория… Много инфы.

    Но

    Всего планируется реализовать около 50 гектаров теплиц, в настоящий момент 20 теплиц уже построено.
    Это сравнить теплое с мягким. Или гектары или теплицы в шт.). Иначе не понятно сколько га уже застроено и сколько теплиц предполагается возвести.

    Но это я так, по вредности.   

    #1060865
    • dimonll dimonll
      16.08.1822:48:01

      Так это не автор наш виноват, а автор статьи на сайте новости.

      #1060950
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