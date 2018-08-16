Два Ту-160 на учениях впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/2XZjGFDkBOU
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 впервые в истории приземлились на аэродроме Анадырь. Посадка — это часть больших тактических учений дальней авиации России. Также в рамках маневров самолеты пролетели 7 тысяч километров от аэродрома базирования до Чукотки, нанесли удары по наземным целям на полигоне в Республике Коми и дозаправились в воздухе.
Всего в тренировке принимали участие 10 боевых машин. Это не только Ту-160, но и ракетоносцы Ту-95МС, и летающие танкеры Ил-78, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
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- Великоросс
- 16.08.201819:02
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