Два Ту-160 на учениях впервые выполнили посадку на аэродром Анадырь

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Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 впервые в истории приземлились на аэродроме Анадырь. Посадка — это часть больших тактических учений дальней авиации России. Также в рамках маневров самолеты пролетели 7 тысяч километров от аэродрома базирования до Чукотки, нанесли удары по наземным целям на полигоне в Республике Коми и дозаправились в воздухе.

Всего в тренировке принимали участие 10 боевых машин. Это не только Ту-160, но и ракетоносцы Ту-95МС, и летающие танкеры Ил-78, сообщает пресс-служба Министерства обороны.