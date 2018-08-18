Российские школьники выиграли золото на соревнованиях по робототехнике в Пекине

Школьная сборная Университета ИТМО выиграла золото на мировых соревнованиях по робототехнике — RobotChallenge-2018 в Пекине.

Школьники, которые впервые участвовали в соревновании, стали лучшими в творческой категории. Ребята выступили с проектом по уборке арктического побережья — «Чистая Арктика». Они обошли 30 соперников из разных стран.

«Этому проекту уже 2 года. Но сейчас ребята его значительно усовершенствовали. Теперь система работает при помощи нейросети, благодаря чему робот уже не перепутает бочку от ГСМ с другим, даже очень похожим, предметом. Таким образом, нашим главным достижением стала именно точность распознавания объекта», — рассказал тренер команды Игорь Лисоцкий.

Всего состязались почти 1500 роботов из 30 стран мира. Чемпионат проходил с 10 по 12 августа в Пекине. Команды представили около 1500 роботов, которые соревновались в нескольких категориях: сумо роботов, воздушные гонки и следование по линии.