Выгодный контракт России с Китаем: пластины для микросхем готовы к отправке…

Российское предприятие «Ангстрем-Т» выполнило первую поставку электронной продукции для китайской компании Zhejiang Sirius в рамках контракта стоимостью более 2 млрд рублей.

Отгрузка продукции производится в рамках соглашения, заключенного между компаниями из России и Китая на ПМЭФ-2018. Первая партия продукции содержит в себе полупроводниковые изделия, которые повсеместно используются в производстве микроэлектроники, бытовой техники, в смартфонах и прочем. В первой поставке российская компания отгрузила как минимум шесть наименований новых микросхем. Ранее специалисты отмечали, что китайская сторона после реализации данного контракта рассчитывает на продолжение сотрудничества и увеличение количества поставок.

В современном мире страны Азии, и в частности Китай, считаются одними из главных производителей электроники и фактически всех комплектующих. Однако это не означает, что российская продукция не может поспорить с китайскими компаниями и получить солидное место на мировом рынке электроники. Поставки микросхем в Китай компанией «Ангстрем-Т» являются ярким тому подтверждением. Сфера производства отечественной электроники находится на подъеме. С каждым годом уровень выпускаемой продукции растет, что позволяет России рассчитывать на качественное развитие в дальнейшем.

Реализуемый специалистами «Ангстрема-Т» контракт предусматривает выполнение обязательств в ближайшие два года. Общая стоимость контракта превышает 2 млрд рублей. Сейчас российской стороной налажено качественное производство, позволяющее выпускать 10 тысяч электронных пластин в день…