Энергетика. Охотские близнецы. Специальный репортаж

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Плавучие буровые «Полярная звезда» и «Северное сияние» — единственные в России. Работать на глубине до полукилометра им позволяет современное оборудование. И в частности, сложная система стабилизации во время качки. А в Охотском море, где идет бурение, волны нередко достигают 10 метров. Артем Ямщиков отправился в экспедицию на другой конец страны, чтобы увидеть уникальные платформы воочию.