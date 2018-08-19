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Производство

«РУСКОМТРАНС» изготовил топливозаправщик аэродромный ТЗА-5 на шасси ГАЗон NEXT

  •  © ruscomtrans.ru

Завод коммерческого транспорта «РУСКОМТРАНС» изготовил топливозаправщик аэродромный ТЗА-5 на шасси ГАЗон NEXT.

Автомобиль предназначен для транспортирования авиационного топлива, заправки воздушных судов (далее ВС)отфильтрованным авиационным топливом Т-I, ТС-I, РТ, как в чистом виде, так и в смеси с противоводокристализационными жидкостями (ПВКЖ) типа «И», «ИМ» до 0,1% по объему.

ТЗА-5 эксплуатируется при температуре воздуха от минус 40 градусов С до плюс 40 градусов С и обслуживается одним оператором-водителем.

Основные технические характеристики:— материал — нержавеющая сталь;- одноотсечная;- полный слив отстоя;- в верхней части имеется люк-лаз;- в нижней части дренажное устройство с шаровым краном для слива и с шаровым краном для отбора проб;- оборудована рабочей дорожкой сверху;- оснащена дыхательной и другой необходимой арматурой в соответствии с международными требованиями;- оснащена системой ограничения налива;- оснащена проблесковым маячком оранжевого цвета.

  •  © ruscomtrans.ru
  •  © ruscomtrans.ru
  •  © ruscomtrans.ru
  •  © ruscomtrans.ru
  •  © ruscomtrans.ru
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http://ruscomtrans.ru/novosti_i_sobytiya1/novinka_toplivozapravwik_aerodromnyj_tza-5_na_shassi_gazon_next/

РУСКОМТРАНС, ТЗА-5
  • Александр Ермаков
    19.08.1815:39:13

    ТЗА-5 эксплуатируется при температуре воздуха от минус 400С до плюс 400С и обслуживается одним оператором-водителем.
    Не завидую оператору-водителю.    

    Яжегуманитарий   

    Великоросс, подправил, правильно. А то по Цельсию холоднее −273,15 °C быть не может в принципе.

    Отредактировано: Александр Ермаков~18:16 19.08.18
    #1061684
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