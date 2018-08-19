Завод коммерческого транспорта «РУСКОМТРАНС» изготовил топливозаправщик аэродромный ТЗА-5 на шасси ГАЗон NEXT.

Автомобиль предназначен для транспортирования авиационного топлива, заправки воздушных судов (далее ВС)отфильтрованным авиационным топливом Т-I, ТС-I, РТ, как в чистом виде, так и в смеси с противоводокристализационными жидкостями (ПВКЖ) типа «И», «ИМ» до 0,1% по объему.

ТЗА-5 эксплуатируется при температуре воздуха от минус 40 градусов С до плюс 40 градусов С и обслуживается одним оператором-водителем.

Основные технические характеристики:— материал — нержавеющая сталь;- одноотсечная;- полный слив отстоя;- в верхней части имеется люк-лаз;- в нижней части дренажное устройство с шаровым краном для слива и с шаровым краном для отбора проб;- оборудована рабочей дорожкой сверху;- оснащена дыхательной и другой необходимой арматурой в соответствии с международными требованиями;- оснащена системой ограничения налива;- оснащена проблесковым маячком оранжевого цвета.