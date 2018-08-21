Ростех впервые представил действующий экзоскелет для нового поколения «Ратника»

В рамках форума «Армия-2018» в Демонстрационном центре Госкорпорации Ростех в парке «Патриот» представлена экзоскелетная конструкция для экипировки «солдата будущего». Разработка уже прошла опытную апробацию в Российской армии в условиях реальных боевых действий и подтвердила высокую эффективность.

Действующий образец пассивного экзоскелета значительно увеличивает физические возможности бойца, обеспечивает защиту суставов, позвоночника и может подгоняться по росту и комплектности под конкретного военнослужащего. Разработку в составе Ростеха ведет ЦНИИточмаш совместно с компанией «ГБ Инжиниринг».

Изготовленный из легкого углепластика экзоскелет разгружает опорно-двигательный аппарат при переноске грузов весом до 50 кг (рейдовые рюкзаки, специальное снаряжение, вооружение и боеприпасы) во время длительных маршей или при проведении штурмовых операций. Изделие представляет собой рычажно-шарнирное механическое устройство, повторяющее суставы человека.

Пассивный экзоскелет, в отличие от активных, не имеет источников питания, сервоприводов, электроники, разного рода датчиков, что делает его более надежным, легким (от 4 до 8 кг в зависимости от комплектации), абсолютно автономным и простым в обслуживании.

Данный прототип уже был испытан в условиях реальных боевых действий. В 2017-2018 гг. экзоскелет прошел апробацию в спецподразделениях Минобороны России и органов внутренних дел. При этом ведутся работы и над активным экзоскелетом, действующий прототип которого также создан разработчиками Ростеха. Сейчас он совершенствуется. Планируется представить его на одной из ближайших выставок.