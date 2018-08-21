В Грозном отрылся детский сад «Сказочный замок»
Трехэтажное здание детского сада «Сказочный замок» рассчитано на 105 мест. Площадь территории сада составляет 6622,6 кв.м. Площадь застройки — 1615,2 кв.м.
В детском саду 8 групп, есть группы и для детей до 3-х лет. Каждая группа имеет свои отдельные помещения, в садике имеются учебные кабинеты, музыкальная комната, спортивные залы, бассейны, площадки с многофункциональными игровыми комплексами, и многое другое.
примечание, видео ниже
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21.08.1818:31:10