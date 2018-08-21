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Детские сады и школы

В Грозном отрылся детский сад «Сказочный замок»

  •  © wmpics.pics

Трехэтажное здание детского сада «Сказочный замок» рассчитано на 105 мест. Площадь территории сада составляет 6622,6 кв.м. Площадь застройки — 1615,2 кв.м.

В детском саду 8 групп, есть группы и для детей до 3-х лет. Каждая группа имеет свои отдельные помещения, в садике имеются учебные кабинеты, музыкальная комната, спортивные залы, бассейны, площадки с многофункциональными игровыми комплексами, и многое другое.

примечание, видео ниже

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https://grozny.tv/news.php?id=27971

Чечня , новый детсад
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