В Грозном отрылся детский сад «Сказочный замок»

Трехэтажное здание детского сада «Сказочный замок» рассчитано на 105 мест. Площадь территории сада составляет 6622,6 кв.м. Площадь застройки — 1615,2 кв.м.

В детском саду 8 групп, есть группы и для детей до 3-х лет. Каждая группа имеет свои отдельные помещения, в садике имеются учебные кабинеты, музыкальная комната, спортивные залы, бассейны, площадки с многофункциональными игровыми комплексами, и многое другое.

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