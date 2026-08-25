Новую искусственную взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км и шириной 60 метров ввели в эксплуатацию в Международном аэропорту Грозный (Северный) имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Она позволит принимать в том числе тяжелые дальнемагистральные воздушные суда.

Новая полоса позволяет принимать широкий спектр воздушных судов, включая Boeing 767-300 и Airbus A330. Пропускная способность аэропорта выросла до 50 взлетно-посадочных операций в сутки. Цементобетонное покрытие рассчитано примерно на 40 лет эксплуатации.

У этого авиаузла стратегическое значение — он укрепляет межрегиональные связи, сокращает расстояния с ключевыми центрами нашей страны и придает новый импульс развитию экономики Чеченской Республики. Для строительства ВПП использовались 70 тысяч кубометров бетона, это более 3 тыс. самосвалов. Ее длина 3 200 метров, она спроектирована с учетом сейсмических норм, работы проводились поэтапно без остановки взлетно-посадочных операций. Теперь аэропорт сможет принимать воздушные суда любого типа, в том числе в сложных метеоусловиях.

В 2025 году в аэропорту был введен новый командно-диспетчерский пункт высотой 52 м с панорамным обзором на 360 градусов. Реконструкция действующего аэропорта проводится поэтапно без прекращения летной эксплуатации.

В дальнейшем планируется строительство новых рулежных дорожек и перронов. Параллельно в аэропорту возводится новый пассажирский терминал площадью 40 тыс. кв. м. После завершения комплекса работ пропускная способность воздушной гавани должна составить до 1,23 млн пассажиров в год.