«Интерскол» — лидер продаж электроинструмента и СММ в России
В мае Ассоциация РАТПЭ подвела окончательные итоги по продажам электроинструмента и средств малой механизации в России за 2017 год. Согласно статистике, приводимой в официальном отчете, продукция"ИНТЕРСКОЛ" осталась наиболее покупаемой и сохраняет лидирующие позиции, по совокупности всех товарных групп заняв 15% российского инструментального рынка и более чем в 1,5 раза опередив ближайших конкурентов из тройки лидеров рейтинга.
Компания расположилась на первом месте по количеству проданных электрических перфораторов (17% рынка), сетевых дрелей (23%), сетевых шуруповертов (18%), аккумуляторных дрелей-шуруповертов (12%) и отверток (22%), углошлифовальных машин(17%), электрорубанков (23%), дисковых пил (17%), полировальных машин(39%), строительных фенов (22%)
В первом квартале 2018 года компания впервые вышла на первое место по объемам продаж строительных миксеров, заняв 17% этого сегмента инструментального рынка страны. Вновь стала лидером по числу проданных углошлифовальных машин («болгарок»), российскому производителю принадлежит более 18% этого сегмента. Также «Интерскол» с 19% удерживает первое место на рынке перфораторов и занимает четверть российского рынка полировальных машин.
На сегодняшний день продукция торговой марки «Интерскол» выпускается на шести предприятиях в разных странах мира. Основными российскими производственными площадками выступают:"ИНТЕРСКОЛ-Алабуга" и «Быковский электроинструментальный завод».
- Бобер Бобров
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