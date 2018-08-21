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Производство

«Интерскол» — лидер продаж электроинструмента и СММ в России

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В мае Ассоциация РАТПЭ подвела окончательные итоги по продажам электроинструмента и средств малой механизации в России за 2017 год. Согласно статистике, приводимой в официальном отчете, продукция"ИНТЕРСКОЛ" осталась наиболее покупаемой и сохраняет лидирующие позиции, по совокупности всех товарных групп заняв 15% российского инструментального рынка и более чем в 1,5 раза опередив ближайших конкурентов из тройки лидеров рейтинга.

Компания расположилась на первом месте по количеству проданных электрических перфораторов (17% рынка), сетевых дрелей (23%), сетевых шуруповертов (18%), аккумуляторных дрелей-шуруповертов (12%) и отверток (22%), углошлифовальных машин(17%), электрорубанков (23%), дисковых пил (17%), полировальных машин(39%), строительных фенов (22%) и т. д. Отечественный производитель также вошел в ТОП-5 по объемам реализации ряда прочих наименований оборудования, среди них — строительные миксеры, штроборезы, электрические лобзики, ручные фрезеры, ленточношлифовальные, виброшлифовальные, щеточные и эксцентриковые шлифовальные машины, сабельные пилы, ножницы по металлу, воздушные компрессорыи сварочные инверторы.

В первом квартале 2018 года компания впервые вышла на первое место по объемам продаж строительных миксеров, заняв 17% этого сегмента инструментального рынка страны. Вновь стала лидером по числу проданных углошлифовальных машин («болгарок»), российскому производителю принадлежит более 18% этого сегмента. Также «Интерскол» с 19% удерживает первое место на рынке перфораторов и занимает четверть российского рынка полировальных машин.

На сегодняшний день продукция торговой марки «Интерскол» выпускается на шести предприятиях в разных странах мира. Основными российскими производственными площадками выступают:"ИНТЕРСКОЛ-Алабуга" и «Быковский электроинструментальный завод».

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http://www.interskol.ru/news/company/company_2305.html

Интерскол, инструменты
  • Нет аватара Kostya
    21.08.1819:36:39

    Какой процент из всей вашей номенклатуры выпускается в Китае, а какой в России?

    И то что выпускается в России это сборка из китайской комплектухи или все-таки есть изделия которые на 100% российские?

    Отредактировано: Kostya~19:44 21.08.18
    #1062563
    • Бобер Бобров Бобер Бобров
      21.08.1819:51:07

      Я не представитель Интерскола.

      #1062572
    • Нет аватара Clausson
      21.08.1819:59:48

      Какой процент

      Журнал «Эксперт» последние пять лет довольно много времени и статей посвятил Интерсколу. Хотите знать о компании много читайте там.

      По существу.

      Завод в Испании — работает.

      Завод в Италии — размонтирован и перевезен в Россию.

      Завод в Китае покупался, но насколько я помню от него полностью отказались так как роботы (итальянского завода) экономически выгодней и вопросы качества не возникают.

      КБ свое. Ведут разработки собственных инновационных двигателей. Говорить о китайских деталях в Интерсколе это говорить ни о чем. Возможно покупают там кнопки, а может уже и нет. Важно, что Интеркол это компания обеспечивающая полный цикл собственного производства, а не сборочная линия китайских комплектующих. А потому… завод под санкциями и не может получить ряд нужных для производства немецкий станков, а брать китайские аналоги руководство компании не желает.

      Личное мнение: у меня есть инструмент от Интерскола — полностью доволен. Тут даже не компромис (типа хороший инструмент за свои деньги) тут именно недорогой инструмент отличного качества.

      Но есть одна проблема — компания плохо представлена в наших специализированных магазинах. Что бы найти их изделия приходится побегать.

      Отредактировано: Clausson~20:18 21.08.18
      #1062580
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Нет аватара Aleks
          21.08.1820:54:37

          Дрянь-она и есть дрянь…

          #1062598
        • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
          21.08.1821:32:43

          У тебя рейтинг слишком низкий, чтобы твоим словам кто-то тут поверил. Сплошной гон из информационного центра НАТО. Не палился бы ты тут со своей хней.

          #1062619
          • Нет аватара Kostya
            21.08.1822:24:35

            тебе их фото предоставить? А рейтинг тут это неделя повосхищаться таким статьям вот и рейтинг! Туташние выдавливают из себя восхищение и понимание, что бы плюсик в карму заработать, секта какаето!

            И главное была бы работа журналистов, аналитиков и так далее, а так просто копии статей из других ресурсов других авторов перетащенные сюда в болшенстве своем кто первый увидел тот и притащил! А возели в ранг ни хрена себе чего! Рейтинг у меня малый, мне плевать!

            Отредактировано: Kostya~22:26 21.08.18
            #1062640
            • rvk rvk
              22.08.1802:43:47

              тебе их фото предоставить?

              Да, кстати. Очень интересно увидеть.

              #1062701
        • Human RS Human RS
          21.08.1823:09:17

          Просто не понятно, что там СДЕЛАНО У НАС? Я то же повелся на бравадную статью про ИНТЕРСКОЛ лидер инноваций и купил два перфа и сварочный инвертор! В перфах с начала подохли кнопки, потом якоря, дальше ремонтировать не стал, так и валяются, а в инверторе вылетело одно плечо выходных транзисторов, на сервисе сказали что китайское гавно стоит! Вот я и спрашиваю!

          Хотя внимательно вчитался в заглавие ИНТРСКОЛ лидер ПРОДАЖ, а не производства, так что вопрос закрыт!

          Отредактировано: Kosty

          Я работал много раз Интерсколом — отличный инструмент, не скажу совсем категорично, но как по мне по качеству ничуть не хуже инструмента уровня Хаммера или Боша. Разумеется это не какой-нибудь Хилти — рангом пониже. Но все же для отечественного производителя очень достойный уровень.

          Отредактировано: Human RS~23:12 21.08.18
          #1062665
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    21.08.1821:25:46

    Пользуюсь шуруповёртом «Интерскол» 5 лет (пока). Всё работает. Обшил двухэтажный дом снаружи и изнутри.

    Пашет как пчёлка.

    Завод в Быково (Московская область) работает.

    Привет критиканам!

    #1062618
    • Нет аватара Kostya
      21.08.1822:35:22

      Завод в быково, производит все изделие с начала до конца? Делает редукторы, мотает двигатели, льет корпуса, изготавливает зажимные патроны, что он делает? Может он просто собирает то, что из китая привезли? Ну ладно пусть не делает, а хотя бы использует редукторы российского производства, двигатели российского производства, корпуса российского производства кнопки российского производства! Что сделано у нас? У боша есть свое производство редукторов, стволов для перфораторов и всего остального по этому, это бош, а у интерскола, что есть?

      Перетащил статейку сюда с другого ресурса, плюсик в карму получил, а что за статья, дать какие то разьяснения для общего развития не может ибо не в теме, так тырит чужую интеллектуальную собственность! Я вот Перфоратор BOSCH 26ой купил после этих интерсколов и уже полтора года им работаю и сделал больше чем этими двумя и он до сих пор живой правда пыльники нужно менять и щетки второй раз!

      Отредактировано: Kostya~22:42 21.08.18
      #1062647
      • Human RS Human RS
        21.08.1823:13:21

        Я вот Перфоратор BOSCH 26ой купил после этих интерсколов и уже полтора года им работаю и сделал больше чем этими двумя и он до сих пор живой правда пыльники нужно менять и щетки второй раз!

        А вы Интерскол профи брали или стандартный?

        #1062667
      • rvk rvk
        22.08.1802:40:04

        По моему никто в мире уже не делает что-либо от начал и до конца, и требовать это от Интерскола глупость, они что должны и болты делать и проволоку? Может еще нефть добывать и перерабатывать для пластика?

        Что касается надежности. Интерскол никогда не позиционировал свой инструмент как профессиональный. Это обычный инструмент среднего уровня. У меня почти весь инструмент интерскол, и для домашних нужд просто отлично. Единственное сломалась болгарка 1800 Вт, но ее реально перегрели на больших объемах работы. Да и то перегорел проводок в статоре двигателя, вчера буквально припаял и все работает.

        Шуруповерт есть — это вообще герой. Неубиваем. Да, уже давно аккумуляторы сдохли, пришлось менять банки, падал кучу раз с высоты, весь в трещинах и клее, но работает зараза!

        #1062700
  • Алексей Алексей Алексей Алексей
    21.08.1821:52:11

    Недорого, качество 4+, лучше китайских, немного хуже немецких

    #1062623
  • Human RS Human RS
    21.08.1823:14:43

    Перенесите пожалуйста новость в профильный блог Производство или Статистика, т.к. новость хорошая и вполне годится для ленты.

    #1062668
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