Балашихинский завод обустроил заставы в Киргизии

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Механический завод 345 в Балашихе (Московская область) обустроил пограничные заставы в Киргизии, комплекс каждой заставы включает в себя административные и жилые помещения.

«345 механический завод начал обустройство погранзастав в Киргизской Республике с применением быстровозводимых модульных зданий, основные конструкции которых выпускаются на автоматизированной заводской линии», — сказала представитель предприятия Мария Долонская.

Она добавила, что генеральный директор завода Рустам Гатауллин принял участие в церемонии открытия новых комплексов пограничных застав «Шамалды-Сай» и «Жаны-Жер», которые открыл президент Киргизии в ходе рабочей поездки в Ошскую область.

Все работы выполнены в рамках межправительственного соглашения стран Евразийского Экономического Союза — ЕАЭС.

«Президент Кыргызстана очень тепло нас принял и дал высокую оценку тому, что увидел. Были сданы в эксплуатацию заставы, инфраструктура которых полностью обеспечивает безопасность военнослужащих», — сказал Гатауллин.

Гатауллин добавил, что на пограничной заставе построен комплекс модульных зданий с современной инфраструктурой, включающей в себя двухэтажную казарму с административными помещениями, дом для офицерского состава, прапорщиков и их семей. На территории нового комплекса расположены строевой плац, учебное место для тренировок по огневой подготовке, спортивная площадка.

Всего в планах предприятия на 2018 год намечено обустройство еще семи застав в разных регионах Киргизии.