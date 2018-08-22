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Армия и Флот

Новейший гранатомет «Балкан» прошел госиспытания

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  •  © media.tvzvezda.ru

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин заявил, что автоматический станковый гранатомет АГС — 40 «Балкан» завершил государственные испытания.

«Госиспытания завершены, получена литера О1, сейчас идет войсковая эксплуатация», — приводит РИА Новости его слова.

Новейший 40-миллиметровый гранатомет весит вместе со станком и прицельными приспособлениями 32-33 килограмма. Вес коробки с 20-ю гранатами составляет 14 килограмм. Комплекс отличается от своего предшественника АГС-17 «Пламя» большей дальностью стрельбы — 2,5 километра против 2,3 километров.

«Балкан» в перспективе должен заменить в войсках 30-миллиметровый гранатомет АГС-30, который является дальнейшим развитием гранатомета АГ-17 «Пламя». Кроме того, АГС-40 обладает новой конструктивной схемой боеприпаса с улетающей гильзой.

Орудие предназначено для вооружения пехотных рот, уничтожения незащищенной живой силы противника и поражения незащищенных целей.

Стрельба может вестись одиночными выстрелами, короткими очередями до пяти выстрелов, длинными очередями до десяти выстрелов, возможен и непрерывный огонь.

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https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201808212022-azp3.htm

Армия, Техмаш, АГС-40 Балкан
  • Нет аватара TexHapb
    22.08.1802:25:12

    Слава яйцам, уже лет 8 за ним слежу

    #1062698
  • Нет аватара Свет
    22.08.1808:26:03

    Убойная штука АГС. В Афганистане очень хорошо себя показала, по рассказам солдат использовавших данное оружие.

    #1062733
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