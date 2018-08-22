ГАЗ показал внедорожные пикап и микроавтобус «Соболь 4×4» Next

ГАЗ на Международном форуме «Неделя национальной безопасности» показал две новые модели — внедорожные автомобили «Соболь 4×4» Next в кузове пикап и микроавтобус.

Машины построены на платформе «Соболь 4×4» текущего поколения с установленным на неё кабинным модулем «ГАЗели NEXT». Для бездорожья предусмотрены подключаемый полный привод, понижающая передача, блокировки дифференциалов переднего и заднего мостов, а вместо крестовин переднего моста установлены шарниры равных угловых скоростей.

Оба автомобиля с удлинённой колёсной базой оснащены 6-местными кузовами, а пикап грузоподъёмностью 800 кг дополнен закрытыми ящиками для хранения инструмента и других вещей. ГАЗ отметил, что прототипы предназначены для изучения спроса на подобные модели, но о серийном выпуске пока речи не идёт.