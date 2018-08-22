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Фотофакты

ГАЗ показал внедорожные пикап и микроавтобус «Соболь 4×4» Next

ГАЗ на Международном форуме «Неделя национальной безопасности» показал две новые модели — внедорожные автомобили «Соболь 4×4» Next в кузове пикап и микроавтобус.

  •  © im2.kommersant.ru

Машины построены на платформе «Соболь 4×4» текущего поколения с установленным на неё кабинным модулем «ГАЗели NEXT». Для бездорожья предусмотрены подключаемый полный привод, понижающая передача, блокировки дифференциалов переднего и заднего мостов, а вместо крестовин переднего моста установлены шарниры равных угловых скоростей.

  •  © im5.kommersant.ru

Оба автомобиля с удлинённой колёсной базой оснащены 6-местными кузовами, а пикап грузоподъёмностью 800 кг дополнен закрытыми ящиками для хранения инструмента и других вещей. ГАЗ отметил, что прототипы предназначены для изучения спроса на подобные модели, но о серийном выпуске пока речи не идёт.

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https://www.kommersant.ru/doc/3719770

ГАЗ, Соболь
  • plus.google.comu0114183263167232569240 plus.google.comu0114183263167232569240
    22.08.1808:19:58

    ходовая от старого соболя или что-то новое?

    #1062728
  • Vikont Vikont
    22.08.1809:40:18

    Неплохо

    #1062760
  • Ruslan Ruslan
    22.08.1811:07:12

    Ого, круто! На военный больше похож.    

    #1062788
  • Нет аватара Zor
    22.08.1811:35:43

    Концепт пикапа смотрелся ЗНАЧИТЕЛЬНО интересней:

    •  © avtoaziya.ru

    Отредактировано: Zor~11:36 22.08.18
    #1062806
    • Нет аватара Tcheluskin
      22.08.1813:37:10

      Это пикап на базе другой, более крупной платформы «Садко» (НЯП, это внедорожная версия «Газонов»).

      #1062847
      • Нет аватара Zor
        22.08.1815:52:23

        Да, точно: я ошибся. Мои извинения. Новости плюс.

        #1062892
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