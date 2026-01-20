Как стало известно Telegram-каналу Agroreport, Галичский автокрановый завод (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») выпустил стреловой самоходный кран «Галичанин» грузоподъемностью 100 тонн, который уже приступил к работе в ООО «Газпром трансгаз Ухта». Модель будет использоваться преимущественно для проведения планово-предупредительных ремонтов компрессорных цехов и погрузо-разгрузочных работ.

С ноября 2024 по февраль 2025 года предсерийный образец успешно прошел испытания на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта». «Завершение испытаний и переход к штатной эксплуатации нового автокрана — это результат большой работы, в которой приняли участие и сотрудники нашего предприятия. Проект имеет стратегическое значение, внося вклад в технологический суверенитет и укрепляя базу транспортного обеспечения компании», — отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Андрей Дмитриевич Баранов.

Автокран КС-84713-6-1 «Галичанин» создан на специальном шасси МЗКТ-740004-010 производства «Минского завода колёсных тягачей». Основными особенностями крана являются пятисекционная стрела с овалоидным сечением и длиной 51 метр, отечественная система управления безопасностью СБУК 341, а также способность перемещаться по объекту «крабовым ходом».