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Транспорт и логистика

ГАЗ показал необычную (и очень стильную) версию «Газона»

На форуме «Неделя национальной безопасности» Группа ГАЗ представила универсальный мобильный центр на базе «Газона-Next».

Мобильный центр может использоваться, например, как передвижной кабинет медицинской диагностики. Главная особенность грузовика — большой однообъемный корпус из современных высокопрочных композитных материалов. Конкретная планировка внутреннего объёма зависит от пожеланий заказчика.

  •  © auto.mail.ru

В разных модификациях автомобиля длина кузова может составлять от 3 до 5 метров, а объём доходить до 20 кубометров! Большой объём кузова и высокая грузоподъемность позволяют размещать большое количество оборудования и вести одновременно приём нескольких пациентов.

Разумеется, автомобиль оборудован автономными системами освещения, отопления, кондиционирования и вентиляции. Возможно размещение генераторной установки и санузла. Боле того, в заднем свесе «Газона» может быть смонтировано подъемное устройство грузоподъемностью до 500 кг.

Понятно, что такая техника может быть вотребована не только медиками, но пока необычный «Газон-Next» примерил только такую профессию.

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https://auto.mail.ru/article/69918-gaz_pokazal_neobychnuyu_i_ochen_stilnuyu_versiyu_gazona/

ГАЗ, ГАЗон, Газон-Next
  • Maxx Tres Maxx Tres
    22.08.1812:57:24

    Смотрю на него прямо так и напрашивается из него автодом сделать!    

    #1062835
    • Нет аватара torp
      22.08.1816:42:49

      интересно, есть у ГАЗа такие мысли по автодому?

      #1062913
  • Human RS Human RS
    22.08.1814:12:11

    А так этот крутой пепелац в живую выглядит:

    •  © Фото из открытых источников

    #1062858
  • Нет аватара port
    22.08.1814:41:11

    однокомнатная квартира

    #1062870
    • Нет аватара Zor
      22.08.1815:56:04

      Он и стоит, наверное, как квартира.

      #1062893
  • Феофан Обуздовский Феофан Обуздовский
    22.08.1815:59:35

    Это же почти готовый кемпер! Причём довольно таки немаленького размера.

    #1062897
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