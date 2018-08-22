ГАЗ показал необычную (и очень стильную) версию «Газона»

На форуме «Неделя национальной безопасности» Группа ГАЗ представила универсальный мобильный центр на базе «Газона-Next».

Мобильный центр может использоваться, например, как передвижной кабинет медицинской диагностики. Главная особенность грузовика — большой однообъемный корпус из современных высокопрочных композитных материалов. Конкретная планировка внутреннего объёма зависит от пожеланий заказчика.

В разных модификациях автомобиля длина кузова может составлять от 3 до 5 метров, а объём доходить до 20 кубометров! Большой объём кузова и высокая грузоподъемность позволяют размещать большое количество оборудования и вести одновременно приём нескольких пациентов.

Разумеется, автомобиль оборудован автономными системами освещения, отопления, кондиционирования и вентиляции. Возможно размещение генераторной установки и санузла. Боле того, в заднем свесе «Газона» может быть смонтировано подъемное устройство грузоподъемностью до 500 кг.

Понятно, что такая техника может быть вотребована не только медиками, но пока необычный «Газон-Next» примерил только такую профессию.