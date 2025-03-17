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d-tatarinov 17 марта 2025, 16:54 211 Транспорт, спецтехника и логистика

На Горьковском автозаводе начали выпускать новый грузовик «Валдай-18»

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 © motor.ru

На Горьковском автозаводе начали выпускать новый грузовик «Валдай-18». Руководитель пресс-службы «Группы ГАЗ» Николай Марков подтвердил: фирма «Нижегородские грузовые автомобили» приступила к сборке новой модели. «Валдай-18» выпускают по полному циклу со сваркой и окраской кабин. Полная масса грузовика — 18 тонн, грузоподъёмность — около 12 тонн, есть пять вариантов длины колёсной базы, поэтому шасси подойдёт для разных надстроек.

Прототип «Валдая-18» показали ещё в 2023 году, но на конвейер модель встала только что. Образец на снимке — рефрижератор с кабиной со спальником, но без верхнего обтекателя и c пневматической задней подвеской. В прошлом году предполагалось, что будут и утилитарные варианты с рессорной подвеской сзади и двухместной кабиной без спальника.

Под капотом 6,7-литровый шестицилиндровый турбодизель Cummins (261 л.с., 960 Нм), тяга передаётся через 8-ступенчатую «механику» Fast Gear. В линейке «Нижегородских грузовых автомобилей» новинка займёт нишу над «Валдаем-12». Перспектива — углублённая локализация модели, а также выпуск 33-тонных трёхосных грузовиков «Валдай-33» с колёсной формулой 6×4.

Флагман линейки «Валдаев» — магистральный тягач с индексом «45». Недавно в Нижнем Новгороде собрали прототип с отечественным турбодизелем ЯМЗ-770. Когда такой грузовик станет серийным пока не сообщается.

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Источник: motor.ru

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Нижний Новгород, Группа ГАЗ, Валдай-18
  • Badassgoliath Badassgoliath
    17.03.2517:49:47

    Перспектива — углублённая локализация модели

    Мне думается, что когда эта углублённая локализация настанет, тогда и будет уместно писать об этом грузовике. Потому что сейчас, судя по заметке, машина просто собрана у нас из импортных деталей.

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