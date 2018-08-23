Линия по производству минеральных смесей DOROMIX запущена в Коломне

ЛафаржХолсим в России запустил новую линию по производству комплексных минеральных вяжущих DOROMIX для технологий плоскостного укрепления грунта и холодной регенерации асфальтобетонов.

«Мировой опыт использования инноваций в строительстве дорог подразумевает широкое применение технологий укрепления или стабилизации грунта для создания прочного основания. Это обеспечивает долговечность всей дорожной конструкции, существенно снижает частоту ремонта верхнего слоя и затраты на его проведение. Специализированные смеси DOROMIX существенно увеличат жизненный цикл российских дорог, позволят сделать их более эффективными, безопасными и экономически выгодными», — считает Максим Гончаров, Коммерческий директор ЛафаржХолсим Россия.

Новое производство размещено на Щуровском цементном заводе в Коломне, что позволяет обеспечивать потребности динамично развивающейся инфраструктуры центрального региона. Суммарный объем инвестиций в проект составил около 100 млн. рублей.

Продуктовая линейка DOROMIX представляет из себя набор минеральных смесей, разработанных на основе оценки эффективности физико-химического взаимодействия с различными типами грунтов: Standard, Extra и Special. Уникальность продуктового предложения DOROMIX состоит в комплексном подходе к решению задач клиента, продукты сопровождаются обязательными (исследование грунтов, подбор типа и дозировки минеральной смеси) и опциональными сервисами (разработка инженерных решений, операционный и приемочный контроль на объектах). Поддержку строителей, начиная с отбора проб грунта и до контроля качества выполняемых работ, осуществляет современная мобильная лаборатория. Области применения комплексного минерального вяжущего: устройство слоев основания для дорожного строительства, строительства зданий и сооружений.

Использование DOROMIX запланировано в Московской, Владимирской и Калужской областях на объектах дорожного строительства, для промышленных и логистических комплексов, где специалисты лаборатории ЛафаржХолсим уже протестировали грунты, подобрали типы смесей и дозировки.