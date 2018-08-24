В селе Балыкса Хакасии открыта новая больница

В здании новой Балыксинской больницы расположены кабинеты врачебной амбулатории и стационара. На первом этаже — кабинеты стоматолога, врача общей лечебной практики, физиотерапевта, помещение для взятия проб крови для клинического исследования, регистратура, аптечный пункт, уборная для людей с ограниченными возможностями здоровья, прививочная и процедурная.

На втором этаже располагаются кабинеты педиатра, акушера-гинеколога, прививочная для детей, ординаторская и другие помещения для рабочего персонала. В стационаре размещен пост медсестры, палата дневного пребывания и буфет. Кроме того, в двухэтажном здании есть и техническое подполье, предназначенное для инженерного оборудования и двух помещений овощехранилища. Также рядом построено здание хозяйственного блока, проведено благоустройство территории.

Строительство больницы началось в 2008 году, был заложен фундамент, возведены стены, перекрытия, лестницы, кровля и установлены окна, после чего по финансовым причинам работы приостановились. В феврале 2017 года на завершение строительства Балыксинской участковой больницы было направлено около 50 млн рублей. Из них более 20 млн рублей — средства компании РУСАЛ, выделенные в рамках соглашения компании с Правительством Хакасии. Сейчас все работы завершены, приобретено необходимое медицинское оборудование и больница готова к приему пациентов.