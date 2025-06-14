В Ингушетии открылся современный центр психиатрической и наркологической помощи

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В сельском поселении Плиево Назрановского района в День России состоялось открытие республиканского центра психиатрической и наркологической помощи.Строительство медучреждения на 100 посещений в смену и со стационаром на 150 койко-мест в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Здесь будут работать более 400 медработников, порядка 200 из них — это новые рабочие места.

Центр оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием. Здесь развернуты отделения для мужчин и женщин, детское психиатрическое отделение, дневной стационар, а также специализированные наркологические отделения с палатой интенсивной терапии.

© gazetaingush.ru

Особое внимание уделено реабилитации: оборудованы тренажерный зал, кабинет психологической разгрузки и трудовая мастерская.

© gazetaingush.ru

Медицинское учреждение будет работать по инновационным методикам, включая трехэтапную систему реабилитации наркозависимых, которая доказала свою эффективность. По статистике, около 40-45% пациентов после такого курса лечения воздерживаются от употребления психоактивных веществ более двух лет.

© gazetaingush.ru

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