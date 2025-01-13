Открылась новая районная больница в якутском поселке Усть-Мая

Открылась новая районная больница в якутском поселке Усть-МаяСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новый больничный комплекс в Усть-Мае функционирует представляет собой 2 блока, соединенных теплым переходом. В одном из них размещены лечебно-диагностические службы, включая стационар на 45 коек, второй блок отведен под хозяйственные подразделения, пишет газета «Усть-Майский вестник».
Больница полностью оснащена новым оборудованием. Это компьютерный томограф, стационарный рентген, маммограф, УЗИ-аппарат экспертного класса, весь комплект современного оборудования для операционного блока, реанимации и родильного отделения, а также кислородная станция.
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