Открылась новая районная больница в якутском поселке Усть-Мая

© ulus.media

Новый больничный комплекс в Усть-Мае функционирует представляет собой 2 блока, соединенных теплым переходом. В одном из них размещены лечебно-диагностические службы, включая стационар на 45 коек, второй блок отведен под хозяйственные подразделения, пишет газета «Усть-Майский вестник».

Больница полностью оснащена новым оборудованием. Это компьютерный томограф, стационарный рентген, маммограф, УЗИ-аппарат экспертного класса, весь комплект современного оборудования для операционного блока, реанимации и родильного отделения, а также кислородная станция.

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен