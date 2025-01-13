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termometrix 13 января 2025, 08:12 56 Медучреждения

Открылась новая районная больница в якутском поселке Усть-Мая

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 © ulus.media

Новый больничный комплекс в Усть-Мае функционирует представляет собой 2 блока, соединенных теплым переходом. В одном из них размещены лечебно-диагностические службы, включая стационар на 45 коек, второй блок отведен под хозяйственные подразделения, пишет газета «Усть-Майский вестник».

Больница полностью оснащена новым оборудованием. Это компьютерный томограф, стационарный рентген, маммограф, УЗИ-аппарат экспертного класса, весь комплект современного оборудования для операционного блока, реанимации и родильного отделения, а также кислородная станция.

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Источник: https://усть-майскийвестник.рф/v-us...rytie-novogo-bolnichnogo-kompleksa/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, сельская жизнь, Якутия
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