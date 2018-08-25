Форум «Армия-2018»: Тюненый УАЗ Пикап на армейской выставке



Международный Военно-Технический Форум Армия 2018. Компания Автовентури представляет подготовленный УАЗ Пикап с первым заводским лифт-комплектом подвески РИФ на 4 дюйма.

© offroadclub.ru

Международный военно-технический форум Армия-2018 проходит уже в четвертый раз и уже традиционно собрал все самые современные и перспективные разработки для военных и специалистов смежных областей.

Сезон 2018 был отмечен не только новинками во всех сферах промышленности (в том числе презентацией прототипа полноприводного ГАЗ Соболь Next 4×4), но и участием компании Автовентури, представившей подготовленный УАЗ Пикап с первым заводским лифт-комплектом подвески РИФ на 4 дюйма.



Оборудование для тюнинга внедорожников актуально для ряда потребителей, интересующихся техникой и технологией, представленными на форуме.

© offroadclub.ru

Конечно, сложно сравнивать стенд РИФ-Автовентури со стендами ВПК, но несомненно оборудование для тюнинга внедорожников, а также различное снаряжение для путешествий актуальны для ряда потребителей, интересующихся техникой и технологией, представленными на форуме.

Выставочные образцы не демонстрируют окончательные разработки, но обозначают разумные и возможные способы модернизации, унификации, доработки или подготовки техники. На то она и выставка.



Защищенные кейсы РИФ — надежные емкости для транспортировки.

© offroadclub.ru

Например, защищенные кейсы могут использоваться различными поисковыми партиями, геологами, исследователями, а алюминиевые ящики понравятся тем, кому необходимо уложить различное оборудование в прочные и надежные емкости для транспортировки и использования.

Кроме того, участие крупнейшей тюнинговой компании России в выставке международного значения показывает потенциал российского производства в сфере автомобильного тюнинга.



В стране есть профессиональное промышленное производство оборудования, а не кустарное производство без инженерных расчетов.

© offroadclub.ru

Также это способ заявить, что в стране есть профессиональное промышленное производство оборудования, а не кустарное производство без инженерных расчетов. Это тоже один из способов сдвинуть тележку легализации тюнинговых изменений в нужную сторону.

Форум Армия-2018 продлится до 26 августа. Как всегда на стенде Автовентури можно приобрести продукцию со скидкой до 20% от розничной цены. Вам остается только добраться до конгресно-выставочного центра «Патриот» в Одинцовском районе Московской области.



Армия 2018, Автовентури

© offroadclub.ru



УАЗ Пикап с первым заводским лифт-комплектом подвески РИФ на 4 дюйма.

© offroadclub.ru

Текст Михаила Рябинина

Фото Алексея Климова