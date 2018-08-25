Форум «Армия-2018»: Тюненый УАЗ Пикап на армейской выставке
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- Международный Военно-Технический Форум Армия 2018. Компания Автовентури представляет подготовленный УАЗ Пикап с первым заводским лифт-комплектом подвески РИФ на 4 дюйма.
- © offroadclub.ru
Международный военно-технический форум Армия-2018 проходит уже в четвертый раз и уже традиционно собрал все самые современные и перспективные разработки для военных и специалистов смежных областей.
Сезон 2018 был отмечен не только новинками во всех сферах промышленности (в том числе презентацией прототипа полноприводного ГАЗ Соболь Next 4×4), но и участием компании Автовентури, представившей подготовленный УАЗ Пикап с первым заводским лифт-комплектом подвески РИФ на 4 дюйма.
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- Оборудование для тюнинга внедорожников актуально для ряда потребителей, интересующихся техникой и технологией, представленными на форуме.
- © offroadclub.ru
Конечно, сложно сравнивать стенд РИФ-Автовентури со стендами ВПК, но несомненно оборудование для тюнинга внедорожников, а также различное снаряжение для путешествий актуальны для ряда потребителей, интересующихся техникой и технологией, представленными на форуме.
Выставочные образцы не демонстрируют окончательные разработки, но обозначают разумные и возможные способы модернизации, унификации, доработки или подготовки техники. На то она и выставка.
Например, защищенные кейсы могут использоваться различными поисковыми партиями, геологами, исследователями, а алюминиевые ящики понравятся тем, кому необходимо уложить различное оборудование в прочные и надежные емкости для транспортировки и использования.
Кроме того, участие крупнейшей тюнинговой компании России в выставке международного значения показывает потенциал российского производства в сфере автомобильного тюнинга.
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- В стране есть профессиональное промышленное производство оборудования, а не кустарное производство без инженерных расчетов.
- © offroadclub.ru
Также это способ заявить, что в стране есть профессиональное промышленное производство оборудования, а не кустарное производство без инженерных расчетов. Это тоже один из способов сдвинуть тележку легализации тюнинговых изменений в нужную сторону.
Форум Армия-2018 продлится до 26 августа. Как всегда на стенде Автовентури можно приобрести продукцию со скидкой до 20% от розничной цены. Вам остается только добраться до конгресно-выставочного центра «Патриот» в Одинцовском районе Московской области.
Текст Михаила Рябинина
Фото Алексея Климова
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25.08.1809:30:29